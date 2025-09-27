Sevilla se prepara para vivir un momento histórico: la Esperanza de Triana llegará hasta el Polígono Sur con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen. Se vivirán hasta 40 horas con la Esperanza de Triana en la calle donde se que nos regalará estampas irrepetibles. En este calendario con todas las fechas podrás organizar cada día para disfrutarla sin perderte nada.