El calendario de la Misión de la Esperanza de Triana: Los puntos que no te puedes perder
El viernes 3 de octubre a las 20:30 horas será el primer traslado desde la Capilla de los Marineros hacia Santa Ana
Estos son los horarios e itinerarios de los traslados y procesiones de la Misión de la Esperanza de Triana
Sevilla se prepara para vivir un momento histórico: la Esperanza de Triana llegará hasta el Polígono Sur con motivo del 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen. Se vivirán hasta 40 horas con la Esperanza de Triana en la calle donde se que nos regalará estampas irrepetibles. En este calendario con todas las fechas podrás organizar cada día para disfrutarla sin perderte nada.