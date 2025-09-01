Estos son los horarios e itinerarios de los traslados y procesiones de la Misión de la Esperanza de Triana

La hermandad de la Esperanza de Triana ha dado a conocer todos los detalles relacionados con los traslados y procesiones enmarcados en la denominada Misión de la Esperanza, acontecimiento de especial relevancia pastoral y que significará la visita de la Virgen de la Esperanza al barrio del Polígono Sur y las parroquias de San Pío X y Jesús Obrero. Una vez culminada la estancia de la dolorosa titular en estos templos parroquiales y obtenidos los frutos espirituales pretendidos, la imagen de la Esperanza será trasladada de nuevo a la Capilla de los Marineros para, posteriormente, dirigirse a la Parroquia de San Jacinto y, desde allí, partir hacia la Catedral, donde se celebrará un devoto besamano, un triduo preparatorio y una función solemne en su honor con motivo del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos. Al finalizar estos cultos, en la tarde del sábado 1 de noviembre, Nuestra Señora de la Esperanza regresará a su Capilla de los Marineros en procesión triunfal, como colofón a los actos de la misión.

Estos son todos los horarios e itinerarios ya anunciados:

Tras la celebración de la santa misa de envío de la misión, que comenzará a las 7:30 horas y será presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Don José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, Nuestra Señora de la Esperanza saldrá de la Real Parroquia de Señora Santa Ana a las 8:30 horas recorriendo la Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30 horas. DOMINGO 12 DE OCTUBRE, ROSARIO MATUTINO HASTA LA PARROQUIA DE JESÚS OBRERO: Salida a las 9:30 horas desde la Parroquia de San Pío X, recorriendo Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 11:45 horas.

Cultos en la Catedral y procesión extraordinaria