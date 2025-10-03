Una Esperanza para las Tres Mil

Los fieles contemplan a la Esperanza en la capilla de los Marineros.

Un mes para empaparse de Esperanza. Arranca uno de los evento cofradieros más esperados de la últimos tiempos: la misión de la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. La venerada Dolorosa del viejo arrabal será trasladada mañana sábado hasta una de las zonas más deprimidas de Sevilla, de España y de Europa: el Polígono Sur. Allí estará la Esperanza hasta el día 18. Allí estará en veneración y se celebrarán cultos en las parroquias de San Pío X y de Jesús Obrero. Hasta allí llevará su mensaje a los vecinos e intentará dar visibilidad a unas de las zonas con más necesidades, como ya hizo el Señor del Gran Poder en Tres Barrios.

El preámbulo de la misión será este viernes con el traslado de la Dolorosa desde su capilla a la parroquia de Santa Ana. La salida de la capilla de los Marineros será a las 20:30, recorriendo Pureza, Párroco Don Eugenio y la Plazuela de Santa. La Virgen irá entronizada en sus andas y contará con el acompañamiento de una capilla musical.

Sábado 4: traslado a San Pío X

Traslado a la Parroquia de San Pío x / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

En la mañana del sábado, a las 7:30, se celebrará la misa de envío de la misión, presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, Nuestra Señora de la Esperanza saldrá de la Real Parroquia de Señora Santa Ana a las 8:30 para recorrer las siguientes calles hasta llegar a la parroquia de San Pío X: Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30.

Los devotos contemplan a la Virgen ayer ya entronizada en sus andas procesionales. / Juan Carlos Vázquez

Este recorrido llevará a la Esperanza a transitar por calles como Asunción, en el bario de Los Remedios, rotulada así por iniciativa de la corporación. Al paso de la Virgen se inaugurará un monumento alusivo a la efemérides. En este lugar, la Esperanza será recibida por una gran alfombra de sales y una fotografía a gran tamaño, además de colgaduras. O espacios tan bucólicos e inexplorados como el Parque de María Luisa. En su recorrido, la Dolorosa visitará a la Hermandad del Tiro de Línea en la Parroquia de Santa Genoveva.

Para este traslado la Esperanza luce el nuevo manto bordado sobre terciopelo verde, bendecido el pasado domingo 28 de septiembre y ejecutado por el taller de Pepi Maya, siguiendo el diseño de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. La Virgen viste la saya y la toca de sobremanto de las hermanas Martín Cruz, prendas realizadas en 1968 y 1965, respectivamente. El rostro de la Esperanza se muestra enmarcado por un tocado de raso de seda blanco, completándose todo el conjunto con el juego de puñal, ancla, salvavidas y corazón traspasado labrados por el joyero Fernando Morillo Lasso, antiguo e histórico vestidor de la Señora. Por último, la Esperanza porta la corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.

La Esperanza de Triana preparada para la misión. / Juan Carlos Vázquez

La banda de música de las Cigarreras pondrá los sones musicales durante este traslado y el del día 18.

El 6 de octubre se inaugurará en la parroquia de San Pío X la exposición: La Esperanza, historia de una devoción. Del 8 al 10 se celebrará un triduo a la Dolorosa. El viernes 10 será la inauguración del I Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías bajo la advocación de la Esperanza. El acto de apertura estará a cargo del cardenal Juan José Omella Omella, arzobispo de Barcelona, en el Teatro de Capitanía.

El sábado 11 será la función presidida por monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Domingo 12: rosario matinal a Jesús Obrero

Traslado a la Parroquia de Jesús Obrero / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

El domingo 12 se celebrará el rosario matinal hasta la parroquia de Jesús Obrero. Salida a las 9:30 desde la Parroquia de San Pío X, recorriendo Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán y entrada en la Parroquia de Jesús Obrero a las 11:45. Posteriormente se celebrará la eucaristía de clausura del Congreso.

Del 14 al 16 se celebrará el triduo en la parroquia de Jesús Obrero. El día 17 será la función presidida por monseñor Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla.

Sábado 18: visita al Hospital Infantil y regreso a Triana

Traslado a la Capilla de los Marineros / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

El sábado 18 será el traslado de Nuestra Señora de la Esperanza desde la Parroquia de Jesús Obrero a la Capilla de los Marineros. Durante el recorrido, la Virgen visitará el Hospital Virgen del Rocío. Salida a las 8:15 horas desde la Parroquia de Jesús Obrero, recorriendo Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato, Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso, Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes, San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 16:30.

Miércoles 22: traslado a San Jacinto

Traslado a la parroquia de San Jacinto / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

El miércoles 22 de octubre la Esperanza de Triana se traslada a San Jacinto. Será a las 20:30 por Pureza, Plaza del Altozano, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella, Pagés del Corro y entrada en la Parroquia de San Jacinto.

Sábado 25: procesión a la Catedral

Traslado a la Catedral / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

Allí permanecerá hasta el sábado 25, cuando irá a la Catedral en su paso de palio. La salida será a las 8:00 y el itinerario: Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de los Palos a las 14:30. Por la tarde, se celebrará el jubileo de las Hermandades en la Catedral presidido por el arzobispo.

El entorno de la parroquia de Santa Ana engalanado para recibir a la Esperanza. / Juan Carlos Vázquez

Cultos en la Catedral

Entre los el domingo 26 y el martes 28 de octubre, los hermanos y fieles devotos podrán venerar en un devoto besamano a Nuestra Señora de la Esperanza en la Catedral. Posteriormente, se celebrará un solemne triduo el miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de octubre en el altar mayor de, presidido cada día, respectivamente, Ramón Valdivia, Demetrio Fernández y por Teodoro León. Finalmente, el sábado 1 de noviembre, a las 11:00, tendrá lugar la solemne función de clausura de la misión, coincidiendo con el LXXV aniversario del Dogma de la Asunción de la Virgen, que será presidida por José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla.

Sábado 1 de noviembre: regreso glorioso a Triana

Procesión Triunfal de regreso a la Capilla de los Marineros / Dpto. Infografía. Fuente: Hermandad de la Esperanza de Triana

El sábado 1 de noviembre, partir de las 16:00, será la procesión triunfal de regreso a la Capilla de los Marineros en el paso de gloria de la Purísima de La Algaba. El recorrido será: salida por la Puerta de San Miguel, Avenida de la Constitución, Plaza Nueva (andén del Ayuntamiento, donde la Virgen será recibida por la corporación municipal), Tetuán, Rioja, visita al Convento del Santo Ángel, Plaza de la Magdalena, San Pablo, visita a la Real Parroquia de Santa María Magdalena, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Plaza del Altozano, San Jorge, Antillano Campos, Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Rodrigo de Triana, Fabié, Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a la 1:00.