500 años de la Facultad de Derecho de la US: El taller donde se cincela la excelencia

"Aquella Sevilla, abierta al mundo y ensanchadora del mundo, donde cuaja la escuela poética sevillana del Siglo de Oro de que tanto disfrutará un Cervantes con no pocos homónimos en la ciudad, incluido un Cervantes Saavedra, Gonzalo, poeta y bachiller por la Universidad de Sevilla, al que menciona el más célebre en su Canto de Caliope, es también la primera Sevilla universitaria". Esta maravillosa descripción que firma Alfonso Castro resume a la perfección el contexto en el que nació la Facultad de la que fue Decano de 2014 a 2023. Durante su mandato, concretamente en 2018, la Facultad de Derecho rubricó cinco siglos de andadura. Efeméride que vuelve a celebrarse hoy, siete años después, con la presentación de la obra -dividida en dos tomos- Maestros del Derecho en el Teatro Cajasol (calle Chicarreros s/n) a las 20:00 horas.

El primer volumen desgrana la historia de la Facultad, desde que en 1518 empezaran a impartirse los primeros estudios de Derecho en la ciudad, hasta nuestros días. Un recorrido que mira la evolución de la capital -"la ciudad se aboceta hacia fuera como también nosotros en nuestra percepción desde dentro, siempre a punto de ser lo que luego es otra cosa siempre"-, dándose la mano con la propia institución y deteniéndose en las grandes figuras que pasaron por sus aulas. De los universales Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda y Joaquín Romero Murube a los historiadores José Gestoso y Ramón Carande pasando por figuras clave para la Transición de la talla de Felipe González y Manuel Clavero. Se completa con un segundo tomo conformado por 14 entrevistas a perfiles como el Catedrático de Derecho Mercantil Manuel Olivencia, el Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo o el Catedrático de Derecho Civil Ángel López y López.

Dos libros que reconstruyen el pasado de la Facultad y ofrecen diferentes perspectivas del presente. Los volúmenes cuentan con la edición científica de Alfonso Castro y Víctor J. Vázquez; con la edición de la Fundación Cajasol y están producidos por Páginas del Sur. Un proyecto cargado de ambición en el que Castro ha trabajado durante años, exhumando documentos sobre la historia de la institución. El resultado es un extenso trabajo que radiografía, no sólo una de las cunas de juristas más importantes de España, también su enorme relevancia en el mundo de las letras y la intelectualidad de la ciudad.

Y es que la Facultad de Derecho no se entiende sin la propia idiosincrasia hispalense. Empezando por sus ubicaciones. Primero en el Colegio-Universidad de Santa María de Jesús, en la Puerta de Jerez; después, 1771, en la calle Laraña, lo que hoy es la Facultad de Bellas Artes; posteriormente, ya en 1954, se trasladó al edificio de la antigua Fábrica de Tabacos y, por último, su mudanza al Edificio Pirotecnia del Campus de Ramón y Cajal en 2009.

Ha sido editada por la Fundación Cajasol y producida por Páginas del Sur

No se entiende sin sus diferentes emplazamientos pero tampoco sin sus periodos históricos, con especial atención a la Transición. "En la década de los sesenta se producirá la gran incubación, que transformará en las siguientes la Facultad y la convertirá en la mejor de España", indican las páginas del primer volumen de Maestros del Derecho y explican que, durante este tiempo, la institución, "tan limítrofe a una realidad social que no puede meterse en una probeta o un microscopio, aislantes si se quiere, se convertirá en una inacabable fermentadora". No es de extrañar que nombres como los de Juan Antonio Carrillo Salcedo, Javier Pérez Royo, Pedro Cruz Villalón y Manuel Clavero quedaran indiscutiblemente unidos al "más duradero Presidente del Gobierno de la historia parlamentaria española, Felipe González" en cuyo "largo mandato de cuatro legislaturas el país experimentará una profunda transformación modernizadora".

Los discípulos de "esos maestros de los años sesenta", revela Castro, "serán decisivos para el gran salto de la Facultad como referencia externa y núcleo de incubación interna de la Transición Democrática no solo en Andalucía, pero ante todo en ella, antes de la masificación universitaria de los años ochenta, que transformará la Universidad española de modo permanente". Profesionales de la talla de Miguel Polaino, Francisco Escribano, José Ortiz Díaz, Julio González Campos y Ramón Carande han construido la historia más reciente de la institución. Y, como reza Castro, "lo que viene después ya no es historia; es memoria del presente. Y ahí, vivido en la memoria y hecho hoy, día a día, debe quedar ahora, hasta mejor día para contarlo por extenso".