Adepa pide al Juzgado la paralización de la obra del mamotreto de Palmera 38

Un Juzgado decidirá sobre la construcción del mamotreto del Paseo de la Palmera número 38. Adepa ha presentado un recurso contencioso contra la negativa de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para revisar de oficio por vía administrativa el acuerdo de su comisión ejecutiva de fecha 17 de junio de 2021 por el que se dio la conformidad a la licencia urbanística de demolición y nueva planta formulada por la entidad Casl Seville Heliópolis Property Owner SLU en relación a la parcela sita en Sevilla, Avenida la Palmera, 38. Además, la asociación conservacionista solicita una medida cautelar para que mientras que se resuelve esta cuestión se paralice la construcción.

Hace una semana, Adepa anunciaba que iba a llevar a cabo esta acción durante las jornadas en las que se repasó la actualidad de la Palmera y su transformación en los últimos años. Allí, otra asociación, Agenda Palmera 2029, advertía de que el caso se podría convertir en un nuevo Algarrobico en plena capital de Andalucía.

Estas asociaciones llevan tiempo denunciando la “gestión errática” que el Ayuntamiento lleva desarrollando en la Palmera, donde las grandes moles que colmatan las parcelas están sustituyendo a las viviendas unifamiliares aisladas rodeadas de amplios espacios libres ajardinados que marca el planeamiento de esta zona emblemática. Para aumentar hasta niveles insospechados la edificabilidad se ha estado aplicando el artículo 6.6.3. del PGOU, ya suspendido por el Ayuntamiento. Según expuso el abogado de Adepa, este artículo estaría pensado para parcelas sin regulación específica, que no es el caso de la Palmera y, en cualquier caso, aclara que cuando hay discrepancia entre varios artículos, el PGOU señala que debe prevalecer siempre la menor edificabilidad y el menos impactos en el paisaje. “Es inadmisible que el Ayuntamiento haya adoptado el criterio radicalmente opuesto: mayor edificabilidad y mayor impacto en el paisaje”, explicó Ángel Alarcón.

Entre el catálogo de infracciones del PGOU en los que habría incurrido Palmera 38, por los que Adepa considera nula la licencia, se encuentran una mayor ocupación sobre rasante de la parcela, no prever espacios libres, dos plantas de sótano cuando sólo se permite una, contar con apartamentos bajo rasante, algo que no autoriza el PGOU, superar la altura permitida, con una planta más, no respetar el arbolado, habiéndolo eliminado incluso sin licencia, romper el ambiente urbano y la armonía del paisaje, o no haber respetado los criterios de la menor edificabilidad y el menor impacto ambiental y paisajístico. “Se han incumplido hasta veinte artículos del PGOU. Se han autorizado 10.479 m2 de edificabilidad cuando el máximo es de 3.157 m2. El Ayuntamiento está hablando del centenario de la Exposición de 1929 mientras su avenida principal está a punto de cambiarse por completo”, lamentaba entonces José García-Tapial, arquitecto municipal jubilado.