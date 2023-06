Alfonso Carmona defiende la necesidad de "cambios urgentes" en su apuesta por la "dignificación" de la profesión médica

El Colegio Oficial de Médicos de Sevilla ha renovado su Junta Directiva con el pediatra Alfonso Carmona a la cabeza. En el acto de toma de posesión, que se celebró este jueves en la sede colegial, Carmona y su equipo estuvieron arropados por diversas autoridades nacionales, autonómicas y provinciales como el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre Muñoz; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García Carrasco; el viceconsejero de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán Ruiz, y el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo Castro.

Para Alfonso Carmona éste será su segundo mandato al frente de los médicos sevillanos. Un colectivo que engloba a más de 12.000 facultativos en toda la provincia. Durante su intervención destacó la importancia de "recuperar la dignificación de la profesión médica". "Son necesarios cambios urgentes en el sistema que consigan mejorar las condiciones laborales de todos los colegiados", dijo contundente.

De esa forma, señaló "la complicada situación actual, de los profesionales de la Atención Primaria", manifestando el compromiso de "buscar soluciones urgentes, como uno de los objetivos principales a tratar durante los próximos años".

Además, también quiso poner sobre la mesa "los importantes avances en el sector privado con la creación de las diferentes asociaciones profesionales por especialidades médicas, impulsadas por el Colegio de Médicos de Sevilla, para luchar contra el abuso de las compañías aseguradoras sanitarias".

Otro de los temas mencionados en su intervención fue el de las agresiones al personal sanitario. El presidente de los médicos sevillanos apuesta por "seguir apoyando y promoviendo la formación de todos los colegiados", así como continuar “la lucha para conseguir la elaboración de una Ley de Prevención de Agresiones al Personal Sanitario que incluya una reforma del Código Penal que agrave y aumente las sanciones a los agresores".

"Los médicos siempre hemos demostrado que nuestra pasión, y nuestra entrega es nuestro paciente, y cuando un médico está realizando su labor profesional se olvida de todo lo demás. Por eso el Colegio tiene que estar ahí para salvaguardar su integridad, como persona y como profesional", concluyó.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, destacó el papel del Colegio de Médicos de Sevilla como "un referente". "No sólo para los profesionales a los que representa, también para una ciudad en la que se ha ganado el respeto de todos los estamentos por su integridad, su buen hacer y su preocupación por hacer más fácil la vida de los sevillanos en todo lo que le compete. Los frutos del trabajo bien hecho los recoge el Colegio día a día y no me cabe duda de que los seguirá recogiendo durante mucho tiempo, encabezado por la figura de Alfonso Carmona", dijo.

Del mismo modo, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, felicitó durante su intervención a la junta directiva y a los médicos sevillanos recordándoles que tienen importantes retos por delante. Así, se ofreció al órgano colegial "para seguir avanzando en mejorar la situación de los profesionales", además de la atención de los pacientes. "Juntos conseguiremos alcanzar la excelencia que buscamos en nuestro Sistema de Salud Pública de Andalucía, una salud universal, pública y gratuita para todos", señaló.

Además, el presidente del Consejo General de Médicos, el doctor Tomás Cobo, puso de relieve la figura de Carmona durante estos cuatro años al frente del Colegio de Médicos de Sevilla, en los que "ha la defensa de los profesionales en los distintos ámbitos asistenciales y se ha promovido la formación y la ética médica", defendió.

El Cobo resalta la importancia de los colegios de médicos, no sólo para los facultativos, sino para la sociedad en su conjunto. "Los colegios existen por y para la seguridad de los pacientes. La Organización Médica Colegial (OMC) es una corporación que se puede definir con un verbo y un sustantivo femenino: ayudar y utilidad. Ayudar a nuestros compañeros en situación de vulnerabilidad a través de la Fundación de Protección Social o ser útiles en campos como la formación médica continuada o la cooperación internacional", explicó.

En el mismo acto tuvo lugar la Toma de Posesión de la nueva Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Sevilla, encabezada por el Dr. José María Domínguez Roldán, quien renueva como presidente y ha afirmado que en "los últimos tiempos los temas de ética y deontología médica relevantes para los médicos en su práctica habitual han crecido de modo significativo". De igual forma, señaló que "la ética y deontología médica deben estar atentas y vigilantes a todos aquellos cambios que se puedan producir en los principios de la medicina, a fin de detectar posibles desavenencias entre los marcos legales, sociales, y éticos".

También quiso añadir: "Esta toma de posesión coincide con la puesta en marcha de un nuevo Código de Deontología Médica en el que se han incluido temas novedosos y relevantes, como la telemedicina, las bases de datos sanitarias, o la inteligencia artificial en medicina".

La nueva Junta Directiva

Permanente

Presidente: Dr. Alfonso Carmona Martínez

Vicepresidente I: Dr. Andres Rodríguez Sacristán

Vicepresidente II: Dra. María Dolores Rincón Ferrari

Vicepresidente III: Dr. Antonio Peralta Rodríguez

Vicepresidente IV: Dr. Juan José Silva Gallardo

Vicepresidente V: Dra. Ana María Gómez Martín

Secretario General: Dr. Juan Manuel Contreras Ayala

Vicesecretario: Dr. Carlos Velázquez y Velázquez

Tesorero: Dr. Carlos Ortiz Leyba

Secciones colegiales

Representante de Médicos de Atención Primaria: Dra. María Gloria López-Campos Bodineau

Representante de Medicina Hospitalaria: Dra. Rosario Elena Varela Rubio

Representante de Ejercicio Libre: Dra. María Auxiliadora Caballero García

Representante de Médicos Postgraduados, en Formación o Promoción de Empleo: Dr. Joaquín Navarro Rodríguez

Representante de Médicos Jubilados: Dr. Alberto Máximo Pérez Calero

Representante de Médicos al servicio de las administraciones no sanitarias con o sin relación clínica con los administrados: Dra. Asunción Meléndez Rondón

Representante de Médicos Tutores y Docentes: Dra. Manuela García Sánchez

Representante de Médicos de Cooperación y Acción Social: Dr. Bosco Barón Franco

La nueva Comisión de Ética y Deontología Médica del RICOMS está compuesta por: