Alfonso Carmona seguirá al frente del Colegio de Médicos de Sevilla: "Siento que no puedo retirarme ahora"

Alfonso Carmona seguirá representando a los médicos sevillanos, al menos, durante cuatro años más. "Estoy en mitad de una campaña de los médicos para dignificar la profesión y creo que ya está a medio camino. Por ello siento que no me puedo retirar ahora", afirma rotundo el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla apenas unas horas después de que una fugaz candidatura alternativa a la suya, liderada por la oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío, Margarita Cabanás, se retirara este miércoles de la puja, alegando "imprevistos" de última hora con su equipo. Las elecciones estaban previstas para el próximo día 9 de mayo, pero al no existir más candidaturas que la del actual presidente, finalmente no se celebrarán, continuando Alfonso Carmona en el cargo.

El pediatra será proclamado así de nuevo cabeza visible entre el colectivo médico sevillano sin pasar por las urnas, que sí le dieron la victoria en 2018 cuando fue elegido presidente en su primera candidatura, al quedarse como la única opción. Lamenta todo lo acontecido en los últimos días. Asegura haberse enterado "10 minutos" de que acabara el plazo de presentación de candidaturas, el pasado viernes, que había otro equipo de médicos que optaría a la presidencia. Este miércoles, apenas cinco días después, fue retirada.

En medio de este proceso, Carmona asegura que han intentado "difamarlo", tanto a él, como a su labor humanitaria a través de la ONG de la que forma parte. Motivo que, asegura, habría provocado el descalabro de la candidatura que presentó Cabanás el viernes de la semana pasada, cinco días antes de retirarla. Y es que, según ha denunciado en declaraciones a este periódico, se habría intentado captar a los miembros de esa candidatura alternativa través de llamadas en nombre de una empresa en la que se habría prometido, incluso, la victoria en las elecciones.

"Me enteré diez minutos antes de que terminara el plazo de presentación de candidaturas de que existía este grupo. Yo entiendo que cualquier médico de Sevilla tiene su derecho a presentarse y que cualquier grupo puede presentar una candidatura. Pero tienen que ser los médicos, por su propio pie y medios, los que presenten un proyecto con unos objetivos, siempre en beneficio del colectivo, pero no que se haya intentado montar a través de una empresa y mediante llamadas en las que se les ha mentido", asegura Carmona, que indica que, una vez llegó esta circunstancia a su conocimiento y avisó de ello a los colegiados, lo que motivó la retirada de cuatro de sus miembros, dejando sin efecto la candidatura por falta de efectivos.

"Con uno que se hubiera retirado ya no hubiera sido válida la candidatura, pero fueron cuatro los que, tras conocer la campaña que estaban haciendo, decidieron firmar la denuncia y abandonar ese proyecto. Con lo cual la candidatura ha desaparecido", cuenta Carmona que, asegura, que incluso se llegó a montar una cuenta en Twitter "con mensajes difamatorios" hacia su persona.

"Yo soy una persona independiente, que nunca me he dejado comprar por absolutamente nadie. Tengo mi propia empresa privada, que no tiene nada que ver con el Colegio y nuestra ONG, con la que intentamos devolver a la sociedad una parte de la que nos da", ha defendido.

Polémica aparte, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla no pierde la ilusión. Asegura que el equipo de trabajo con el que formará la nueva presidencia contará con la veteranía y experiencia del presidente, el secretario (Juan Manuel Contreras Ayala) y el tesorero (Carlos Ortiz Leyba), pero que el 80% de la candidatura está formada por gente joven. "Hay algunos que dice que estamos caducos, pero yo invitaría a los jóvenes a que siguieran mi ritmo. El tener más edad no es sinónimo de no tener capacidad y, al revés, cuando se tienen las cualidades intactas, es sinónimo de experiencia. Y aquí, en nuestra Junta, tenemos unos cuantos, pocos, que somos mayores y aportamos la experiencia y el resto, diría que el 80%, son gente joven", destaca.

Por otro lado, Carmona ha adelantado algunas pinceladas de cómo va a funcionar esta nueva candidatura para la que solicitará a la Junta de Andalucía ampliar el órgano colegial con dos vicepresidencias más, una para la Atención Primaria y otra para la Sanidad Privada, además de dos representantes más, que serían para Cooperación Internacional y Docencia. Con todo, el presidente también contará con un adjunto, en la figura del urgenciólogo del Virgen del Rocío, Javier Caracuel, que se dedicará a todo "lo audiovisual", apunta Carmona. "La idea es llegar con más contundencia a los médicos jóvenes y a la sociedad actual", concluye.