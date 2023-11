Alhaja, joyería con conciencia y estilo, diseñada para perdurar en el tiempo

Alhaja es una marca con identidad propia. Creada en 2019 por María e Irene, dos amigas y socias con más de una década de experiencia en el ámbito de los accesorios, el nombre Alhaja, que proviene del árabe y se usa para describir objetos preciados, refleja las raíces y tradiciones que inspiran a sus fundadoras. La marca se ha convertido en un referente en la creación de piezas únicas que trascienden las tendencias efímeras.

María, con su equilibrio, sentido común y una aguda visión de negocio, encuentra inspiración en su ciudad natal, Sevilla. En ella, ve la belleza en el folclore y la tradición, interpretándolos con un toque contemporáneo. Irene, por su parte, aporta su formación en Administración de Empresas, creatividad y habilidades multitarea al equipo, encargándose de las compras, ventas y el área de marketing de la empresa. Juntas, han logrado que Alhaja no solo se destaque en España, sino que también comience a dejar su huella en el escenario internacional. No en vano, con un crecimiento impresionante en solo cinco años, Alhaja ya se ha expandido a más de 40 mercados y está presente en tiendas físicas de renombre internacional: “Vendemos a través de nuestro canal online y en tiendas multimarca en España, Francia, Canadá, Bélgica, Corea del Sur, USA y Taiwán”. A pesar de este crecimiento, María e Irene permanecen fieles a sus valores originales, creando piezas que no solo son hermosas sino también conscientes del impacto que tienen en el mundo.

“Alhaja es una de las palabras más bonitas en español. Su origen está en el árabe y se usa para describir un objeto valioso, normalmente una joya. Esta palabra describe las raíces y tradiciones de sus creadoras, Irene y María, las cuales quieren promover el consumo y la producción sostenible apoyando la economía local. Los productos y diseños polivalentes que te enamoran y que perduran en el tiempo están hechos en España, donde encuentran su fuente infinita de inspiración. Inspiración que se encargan de transmitir con sus piezas por todo el mundo. Las joyas están bañadas en 3 micras oro de 24 quilates para que duren toda una vida, como el primer día”, argumentan sus creadoras.

El compromiso de Alhaja con el planeta es central en su filosofía. La marca enfatiza la importancia de promover valores positivos y se centra en la sostenibilidad, el apoyo a la economía local y la eficiencia empresarial. Esto se refleja en su elección de materiales y procesos de fabricación, utilizando para ello perlas cultivadas, cristales, piedras semipreciosas, latón y plata, todos bañados en oro de 24 quilates, con lo que Alhaja garantiza que el 90% de sus productos sean fabricados en España, en fábricas que cumplen con códigos éticos de conducta.

Las piezas de Alhaja son versátiles y duraderas, diseñadas para enamorar y perdurar en el tiempo. La colección incluye charms, colgantes, cadenas, anillos, pulseras y aretes, inspirados en simbolismos ancestrales y poderes divinos. Los diseños son polivalentes y unisex, evocando la artesanía y decoraciones de los faraones del antiguo Egipto. El uso de colores como el azul, que simboliza la eternidad y la protección divina, el rojo, que representa la vitalidad y la energía, y el dorado, asociado con el sol y el dios Ra, añade un simbolismo profundo a sus creaciones: “Viajamos al otro lado del mar Mediterráneo para recuperar el poder que une la masculinidad y la feminidad representado por el hombre reina, Hatshepsut. Es una figura que podría representar la tendencia actual de adoptar adornos comúnmente ligados a la mujer o al hombre indistintamente. Hatshepsut tomaba ornamentos y posturas masculinas que la representaban durante su mandato. De esta forma construyó su fuerte personalidad, la cual se define como una figura de poder inconformista que ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Para esta colección imaginamos joyas del antiguo Egipto con una interpretación del siglo XXI de la mujer hombre, imaginándole con nuestras creaciones, las cuales evocan las decoraciones de los faraones, hechas a mano, sin género y destinadas a sobrevivir”.

Las fundadoras de Alhaja, María e Irene, han creado algo más que una simple marca de joyería; han establecido un legado de belleza, calidad y compromiso ético. Con una visión que abarca desde lo local hasta lo global, Alhaja se perfila como un referente en el mundo de los accesorios, donde cada pieza es única. En cada charm, colgante, cadena, anillo, pulsera y arete, Alhaja encapsula un mensaje de amor y respeto por nuestro planeta, demostrando que la verdadera belleza va más allá de la superficie. Con Alhaja, María e Irene no solo están vendiendo joyas; están compartiendo una visión de un mundo más sostenible y estéticamente rico. Puedes adquirir sus productos en tienda física en Ruc Store, ubicada en la Calle Muñoz Olivé 10 en Sevilla y en su página online disponible en alhajastore.com.