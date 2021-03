Anillo Verde para Sevilla: 17 entidades piden someter el proyecto a participación pública

Diecisiete entidades conservacionistas y ciudadanas del Movimiento de Entidades por el Clima (MEC) de Sevilla han celebrado el proyecto del Anillo Verde Metropolitano presentado junto a la Diputación para lograr fondos europeos, pero han pedido al Ayuntamiento que se someta la iniciativa a la participación ciudadana. Las entidades propuesto asimismo numerosas observaciones al Plan de Emergencia Climática y al Plan de Emergencia de Sequía elaborados por Emasesa.

Las entidades apoyarán al Anillo Verde si cuenta con participación ciudadana, si es metropolitano y si está ecológica y funcionalmente conectado con el resto del sistema verde de la ciudad y su área metropolitana

La idea del Ayuntamiento y de la Diputación es que el Anillo Verde sea un corredor ecológico que una los espacios verdes y parques ya existentes en el entorno de la capital, una autovía ecológica de 42 kilómetros de longitud con un presupuesto de 23 millones de euros a ejecutar en cinco años y que supondrá la plantación de 25.000 árboles.

Las asociaciones del Movimiento de Entidades por el Clima que han realizado las propuestas son A Contramano, Ecologistas en Acción, Ecourbe, FACUA Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua, Greenpeace, La Plazita, Parque Vivo del Guadaira, Plataforma Escuelas de Calor, Plataforma Sociedad Civil de Sevilla,Sevilla Consciente, Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua, Universidad y Compromiso Social. Aparte figuran también Alwaidi-ira, Bermejales Activa, Plataforma Cívica Salvemos el Guadaira y Plataforma Salva tus Árboles.

Las entidades señalan que el Anillo Verde contará con su respaldo siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

que sea realmente participada por la ciudadanía que tenga en su concepción y soluciones un carácter metropolitano, algo que por lo que se ha difundido hasta ahora parece no cumplir satisfactoriamente. que este cinturón esté ecológicamente y funcionalmente conectado con el resto del sistema verde de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana

Destacan que han pedido al Ayuntamiento una serie de requerimientos para que el Anillo Verde sea una apuesta por el potencial de una ciudad y su área metropolitana de la envergadura de Sevilla para albergar un sistema de espacios libres interconectado por la red de ríos, arroyos y canales, una oportunidad estratégica para adoptar un enfoque socializador de la rehabilitación y gestión de tramos fluviales urbanos que, como en el caso de otras ciudades, constituya un referente a nivel nacional e internacional.

Para ello proponen que en el plazo de un año el Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia de Urbanismo/Servicio de Parques y Jardines/Emasesa) debe presentar un Plan Director con suficiente detalle que permita desarrollar planes anuales de inversión para que el Anillo Verde sea una realidad en 10 años. Este Plan debe suponer un sensible aumento de la cobertura arbórea del suelo urbano y rústico de la ciudad de Sevilla.

La propuesta detalla los elementos que deben componer ese Anillo Verde, las actuaciones a emprender y los obstáculos que debe de salvar. En conclusión, la propuesta no se sustancia exclusivamente en construir una especie de SE-40 verde que circunvale la ciudad, como la avanzada por el Ayuntamiento, recurso importante sin duda pero insuficiente, sino en "aprovechar los recursos existentes e interconectarlos, para que esta malla verde, plenamente integrada en la ciudad y su entorno metropolitano, constituya una oportunidad única para establecer una estrategia de ordenación de este territorio metropolitano desde el punto de vista de los espacios libres, que sirva de forma efectiva para luchar contra el cambio climático".

Sobre el Plan de emergencia Climática

El Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla ha propuesto numerosas observaciones a los planes de emergencia climática y de sequía elaborados por Emasesa, cuyo plazo de participación pública finalizó el pasado 25 de febrero. Estas sugerencias han sido suscritas por las diecisiete asociaciones citadas. Igualmente se adjunta un anexo, a modo de recomendaciones a las medidas de adaptación al cambio climático del Plan de Emergencia Climática, concretamente a las de Renaturalización Urbana, anexo que hace referencia al proyectado Anillo Verde.

Entre las observaciones presentadas al Plan de Emergencia Climática se destaca "el escaso compromiso" por las medidas de renaturalización urbana y las infraestructuras verdes, que contrasta una apuesta preferente por las denominadas “infraestructuras grises” que cuenta con proyectos e inversiones previstas (218 millones de euros en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales EDAR y 45 millones de euros en depósitos de retención), y contrastan con la falta de nuevas propuestas relacionadas con la renaturalización urbana, que se limitan a proyectos en marcha y con un presupuesto sustancialmente menor (5,5 millones de euros en Cruz Roja, 2,4 millones de euros en Cartuja Qanat) y cuyo componente de renaturalización es poco significativo en el monto de las inversiones.

Se considera oportuno que las medidas sobre implantación de tratamientos avanzados en el sistema de depuración y depósitos de retención de aguas de pluviales contengan una mención expresa -dada la contestación social a algunos de los últimos proyectos en ejecución- de la importancia de la participación ciudadana, de minimizar los daños y, en su caso, de realizar medidas compensatorias cuando fuese necesario, especialmente cuando afecten al sistema verde: arbolado, jardines, parques y espacios con valores ambientales significativo.

Se considera que el Plan de Emergencia Climática no incorpora de manera suficiente en el proceso de evaluación los factores de vulnerabilidad social y biofísica que los diferentes colectivos presentan ante los riesgos del cambio climático. En este sentido señalan la necesidad de hacer un diagnóstico territorializado que incorpore los factores de vulnerabilidad frente a riesgos hidroclimáticos relacionados con las dos principales dimensiones de la vulnerabilidad: la dimensión social, relativa a aspectos demográficos, sociales y económicos, y la dimensión biofísica.

Se propone incorporar medidas específicas destinadas a aquellas áreas urbanas y colectivos identificados como más vulnerables, entre ellas: las medidas específicas relacionadas con la profundización en las políticas de tarifas sociales y ante el riesgo calificado como “alto” de problemas de salud pública como consecuencia de las “olas de calor”, prever un plan para implementación de un mayor número de fuentes públicas y sistema de hidro-climatización (surtidores y otros dispositivos) que mejoraran la calidad de vida de la población durante la estación más calurosa.

Sobre el Plan de Emergencia de Sequía

Sobre el del Plan de Emergencia de Sequía las alegaciones dan la bienvenida a la aceptación por fin por parte de Emasesa de la demanda real, entorno a los 100 hm³/año, hasta ahora sobrevalorada para justificar inversiones como la presa de Melonares.

También se considera "imprescindible que Emasesa y Aljarafesa se coordinen mejor" puesto que comparten la infraestructura en alta de captación en embalses y transporte que gestiona la primera, para posteriormente cada una de ellas tratar el agua bruta recibida y distribuirla entre sus poblaciones, por lo que se estima necesario la creación de una mesa de coordinación. También, se considera mejorable la coordinación con el Consorcio de Huesna.

Las medidas del Plan de Emergencia de Sequía, en general, están muy poco definidas. No se trata de decir qué se va a hacer sino además de cómo, para evitar improvisaciones. Por ejemplo, en situación de emergencia no se trata de decir si se van imponer sanciones, sino de concretar qué tipo de sanciones se van a imponer; no se trata de decir que se va a Intensificar las campañas de concienciación, sino de detallar que plan para intensificar esas campañas se va a seguir. El Plan debe de ser una hoja de ruta que con cierta flexibilidad marque muy bien el camino a seguir de forma clara e inequívoca cuando la emergencia esté encima.

Tampoco queda claro que se va a hacer con la hipotética incorporación los recursos del Viar (Melonares) 35 hm3/año, que pese a cálculos muy bajos del coste de las aguas de este embalse grabarán las cuentas de la empresa. Quizás este dato tenga que ver con el aprovechamiento hidroeléctrico de Gergal propuesto en el plan de emergencia climática, que solo tiene sentido con desembalses, ya no utilizables por el sistema de abastecimiento, desde esta infraestructura.

Es de celebrar que, aunque sin llegar a precisar, el Plan reconoce el embalse del Huesna (institucionalizado en más de 19 hm3/año por el Plan Hidrológico del Guadalquivir), que hasta ahora quizás por ausencia de espíritu de colaboración con la Empresa pública del Consorcio del Huesna, se ignoraba. Sin embargo a lo largo del documento la concreción de su aportación se difumina, por lo que parece que solo se cuenta con Huesna para una situación de emergencia.

Por último en la propuesta sobre los órganos de gestión "existe muy poca presencia ciudadana", solo asociaciones de consumidores en una mesa consultiva, entre otros muchos agentes administrativos y operadores. En la Mesa de Seguimiento de la Sequía faltan: organizaciones sindicales, entidades conservacionistas y otras múltiples organizaciones que actualmente están participando activamente en los procesos de emergencia climática en la ciudad de Sevilla.