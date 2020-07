Arden seis motos y dos coches en el Parque Alcosa

Seis motos y dos coches han ardido a primera hora de la mañana de este sábado en el Parque Alcosa. Los vehículos estaban estacionados en la Plaza de las Tendillas, donde se declaró el fuego poco antes de las siete de la mañana. Las seis motos que estaban en el aparcamiento reservado para este tipo de vehículos quedaron calcinadas. Las llamas se extendieron a dos coches cercanos, uno de ellos resultó dañado en el lateral mientras que el otro quedó completamente destruido.

Junto a este otro vehículo estaba aparcado el de un vecino al que un amigo avisó cuando se iba a trabajar y vio las llamas. "Me llamó y pensé que me estaba gastando una broma. Me dijo que corriera que mi coche estaba muy cerca y se iba a quemar si no lo quitaba. Salté de la cama, salí de casa en calzoncillos y me vestí en el ascensor. Conseguí salvar el coche. Por este (dice, señalando el que ha quedado destruido) no pude hacer nada. Ya estaba ardiendo. Quizás podría haber roto el cristal y quitarle el freno de mano y empujarlo a la mitad de la plaza, pero no habría podido entonces salvar el mío", explica este vecino.

El incendio provocó unas llamas muy altas y una enorme columna de humo visible desde buena parte de la ciudad. Los Bomberos sofocaron el fuego. Acudieron los efectivos del parque del polígono Carretera Amarilla. Tuvieron varios problemas. El primero fue el del acceso, ya que hubo que quitar los coches que estaban aparcados en doble fila, y el segundo, y más grave, la falta de agua. No había hidrantes en la plaza, como ya conocían los Bomberos desde que hace años el que fuera secretario general del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) realizara un informe sobre los problemas para intervenir precisamente en el barrio de Alcosa.

Los agentes tuvieron incluso que solicitar un camión de refuerzo con agua, si bien no fue necesario que finalmente se tomara agua del mismo. La plaza de las Tendillas es colindante con la zona de referencia en el estudio que hizo el SAB, en el que quedaba patente la falta de suministro de agua para incendios, puesto que la señalización era deficiente, los hidrantes que había no funcionaban y faltaban hidrantes señalizados.

Fuentes del SAB recordaron que Emasesa firmó en el año 2006 un convenio con los Bomberos por el que este servicio se encargaba de la revisión, algo que no se ha hecho en los últimos diez años. Así figuraba en la respuesta de Emasesa a una pregunta del PP en la Comisión de Ruegos y Preguntas del Ayuntamiento de Sevilla. El sindicato ha dirigido desde entonces peticiones al delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, y al jefe del servicio para que se hagan las revisiones que marca la normativa.

Los Bomberos no han encontrado indicios de que se trate de un fuego intencionado, como sí ha ocurrido recientemente en otras zonas de la ciudad, como Sevilla Este o el distrito Macarena. Sin embargo, los residentes relacionan lo ocurrido con el desalojo de unos ocupas que se ha producido esta misma semana en el bloque más próximo al lugar en el que se declaró el incendio. "Ayer o antes de ayer echaron a los ocupas, y hoy arden las motos y los coches, algo que nunca había pasado aquí. Es demasiada casualidad", apunta uno de los vecinos.

Este es el segundo incendio de vehículos que se registra en sólo tres días en Sevilla, después de que el pasado jueves ardieran tres coches en la calle Virgen de la Antigua, en el barrio de Los Remedios.