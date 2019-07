Autismo Sevilla reclama a la Junta que su residencia se destine sólo a nuevas plazas

Llegar donde no lo hace la Administración. Autismo Sevilla abrirá en los próximos meses la primera residencia para personas con Trastornos del Espectro del Autismo. El centro, promovido y construido con el esfuerzo de las familias que forman parte de esta asociación, contará con 14 plazas concertadas a través de la Agencia de la Dependencia en virtud del Concierto Social impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El objetivo es dar la mejor atención posible a las personas que no cuentan con servicios residenciales.

"La residencia viene a cumplir una necesidad acuciante en nuestra provincia. Es la primera y la única específica", explica Mercedes Molina, presidenta de Autismo Sevilla. El centro se ubica en el Polígono Parsi, en Sevilla Este, y ya se encuentra terminado, equipado y preparado para abrir sus puertas. La residencia ha sido construida gracias al empeño de esta asociación, que desde hace 20 años organiza una gala anual para conseguir fondos con los que poder atender a las personas con autismo y a sus familias, muchas de las cuales tienen importantes limitaciones.

"Empezamos a promover la residencia en el año 2010. Nos cogió la crisis de lleno, pero fuimos capaces de esperar, de aguantar un poco. Pusimos apoyos en casa a las familias con más necesidad. Las expectativas que existen con el centro son muy importantes".

La puesta en marcha de la residencia ha supuesto un camino largo. Autismo Sevilla ha recurrido a la celebración de numerosas galas, a donaciones, pero ha sido sobre todo el esfuerzo de los padres y madres el que ha hecho posible que la residencia sea ya una realidad ante la falta de recursos especializados. "Podremos atender a nuestros hijos durante todo el ciclo vital. Es un esfuerzo importante de Autismo Sevilla, cuando tendría que haber sido la administración la que cubriera esta necesidad imperiosa".

El autismo, como subraya la Presidenta, Mercedes Molina, es una discapacidad muy específica que necesita de unos tratamientos y cuidados muy especializados. Por ello, son tan importantes las 14 plazas con las que contará la residencia, aunque cuentan con más del doble de solicitudes, a día de hoy, y con una demanda continuada y creciente, lo que demuestra la importancia de su creación.

De acuerdo con las negociaciones previas a la firma del concierto, estas plazas serían de nueva creación, debido a que muchas familias llevan años haciendo un esfuerzo enorme con sus hijos en casa esperando la apertura de la residencia que ellos mismos han ayudado a crear.

Ahora, la asociación muestra su preocupación al haberle trasladado desde la Agencia de la Dependencia la intención de trasladar a varias personas que se encuentran en otras residencias. "Creemos que sacar a estas personas del centro en el que ya se encuentran no es lo más adecuado. Hemos puesto a disposición de la administración nuestro centro de recursos, con 120 profesionales y 100 voluntarios en los que hemos invertido mucho, con el objetivo de poder orientar, asesorar y formar a los profesionales de estos centros y que existan más recursos y centros que den una respuesta adecuada a las personas con TEA. Si finalmente se confirma que se harán varios traslados, la mitad de nuestras solicitudes no podrán ser atendidas, cuando la residencia se ha levantado con el esfuerzo de los padres y madres de Autismo Sevilla a los que habrá que decirles que sus hijos no tienen plaza".

En Sevilla hay unas 15.000 personas con autismo. Por ello, y conscientes de las enormes necesidades que existen en Sevilla, Autismo Sevilla, que cuenta con más de 200 socios y atiende a más de 1.800 personas, ofrece orientación, asesoramiento y formación para otros profesionales. Todos estos recursos los pone a disposición de la administración, por lo que esperan que se respete lo prometido en el caso de la residencia: "El perfil de las personas que acogerá es de máxima necesidades, dependientes las 24 horas del día, algunos con edades avanzadas y padres mayores. Hay personas muy complicadas. Estamos muy preocupados, porque sería muy duro decirle a nuestros socios que las plazas no son para ellos".

Autismo Sevilla lleva muchos años cubriendo necesidades que corresponde a la administración. También cuentan, por ejemplo, con el único colegio especializado de Andalucía. "Es un centro de referencia. Llevamos mucho tiempo trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias y ofreciendo nuestros recursos a las administraciones y a personas que no son socias de Autismo Sevilla. Eso hay que tenerlo en cuenta", subraya Mercedes Molina, quien recuerda que la residencia es una auténtica necesidad para ello, por lo que reclama que se respete lo acordado.