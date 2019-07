El Ayuntamiento estudia hacer la obra de Mateos Gago por fases

El delegado del distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, ha asegurado esta mañana durante una visitas a las obras que se están acometiendo en San Julián, que la remodelación de la calle Mateos Gago "cuenta con unos condicionantes técnicos que se están discutiendo actualmente con la empresa adjudicataria".

El delegado del distrito ha valorado de este modo el retraso en unos trabajos que se deberían haber iniciado tras la Semana Santa, como ha avanzado este periódico. Cabrera, en cualquier caso, ha resaltado la firme voluntad del gobierno municipal de empezar los trabajos cuanto antes. En un par de semanas podría haber novedades a este respecto.

Actualmente se están produciendo una serie de contactos entre la Gerencia de Urbanismo y la empresa adjudicataria, Grulop 21, que se llevó el concurso municipal con una oferta de 919.364 euros (IVA incluido), para determinar cómo se afronta una remodelación en una calle tan sensible y emblemática.

"No podemos permitirnos una actuación que no sea acorde con el entorno. Hay que atar todas las cuestiones porque se trata de una obra muy simbólica. Avanzamos lentos pero sin pararnos. Queremos tenerlo todo bien planificado", ha dicho Cabrera.

Las obras en Mateos Gago tienen, además, una serie de condicionantes añadidos, como es la Semana Santa. El plazo de ejecución está fijado en diez meses, por lo que si se empezara ahora no daría tiempo a que estuviera terminada antes de la celebración.

Una de las cuestiones que se están discutiendo y analizado entre la empresa y la Gerencia de Urbanismo es hacerla por fases para no afectar a las procesiones que pasan por la calle o al tránsito normal de personas, al ser una vía de salida desde la Catedral: "Hay que prever bien las fases para salvar la Semana Santa y no tener que esperar. Es una de las cosas que estamos viendo. Si es posible lo haremos así. No esperaremos a la Semana Santa".

Cabrera, en cualquier caso, ha recordado que ya se han acometido diferentes actuaciones en la calle, como la limitación del tráfico o la regulación de la carga y descarga.