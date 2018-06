Beltrán Pérez pide a los sevillanos ayuda para cambiar la ciudad

"Hoy no he venido a pediros el voto, sino vuestra confianza y ayuda para trabajar en los barrios y cambiar las cosas desde ya. No pensando en la elecciones, porque queremos cambiar las cosas desde este preciso momento". Así comenzó Beltrán Pérez su discurso ante un centenar de entidades vecinales y sociales para valorar los tres años de gobierno socialista en el encuentro que mantuvieron en el Antiquarium de la Encarnación.

El portavoz municipal del Partido Popular señaló que "aquí nos tenéis como aceleradores, como posibilitadores, como facilitadores, como palanca para la solución de vuestros problemas. No queremos pescar votos sobre la base de vuestro enfado". Pérez explicó a los asistentes que están actuando como un gobierno alternativo que detecta los problemas y ofrece las soluciones.

El principal partido de la oposición creará comisiones de trabajo para explicar a los vecinos cómo llevar a cabo sus proyectos. "Hoy me salgo de los zapatos de mis compañeros del Partido Popular porque quiero que seáis vosotros los que me prestéis vuestros ojos y boca para estar todos los días en calle viendo, oyendo y escuchando cuáles son las necesidades", apuntó el candidato a la Alcaldía.