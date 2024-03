“En CSIF luchamos por proteger y mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal de todas las categorías”

Bajo el lema “Yo cuido la sanidad pública”, CSIF concurre el próximo 6 de marzo a las elecciones sindicales en Andalucía para elegir a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores del sector. Como primera fuerza sindical multiprofesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), CSIF representa a todas las categorías que son necesarias para que la sanidad pública funcione.

–¿Les parecen suficientes las mejoras planteadas en “plan de choque” de Sanidad?

–CSIF no puede estar de acuerdo con este plan, que destina casi la mitad del presupuesto a contratos con la sanidad privada. CSIF apuesta por lo público al 100%. La propuesta destina 163 millones a horas extras, continuidad asistencial y auto conciertos, cuando CSIF reivindica siempre la creación de empleo, en todas las categorías profesionales, así como una mejor gestión del personal. Claramente, se ve que hay un viraje a conciertos con la sanidad privada, mediante un desmantelamiento de la pública, con políticas de recortes de personal y medios materiales. La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y sin ella no hay sanidad pública. Es necesario mejorar las condiciones laborales del personal, con subidas salariales y la incorporación de más categorías. Eso es lo que supone el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria en Andalucía, firmado en mayo de 2023. Pero debe cumplirse en su totalidad y desde CSIF vamos a estar vigilantes para ello. De hecho, es un logro que ha sido posible gracias a la presión ejercida por CSIF, mediante movilización y negociación.

–Otra principal reivindicación es la falta de personal en el SAS, ¿qué evolución observan?

–La situación vivida por los profesionales sanitarios durante la pandemia evidenció el enorme déficit estructural de las plantillas en el sistema sanitario público, tanto en Atención Primaria como en los hospitales. Un problema que desde CSIF hemos denunciado con nuestra campaña ‘No más zuecos vacíos’; la saturación en los centros también favorece los casos de agresiones a profesionales sanitarios. Para evitar estos episodios de violencia, hace falta reforzar las medidas preventivas antes de que se produzcan.

–¿Qué se puede hacer para evitar las agresiones?

–La prevención es la mejor protección. Debe haber tolerancia cero ante todo tipo de agresiones –también las verbales– y los profesionales deben denunciar. Desde CSIF desarrollamos campañas como “Habla”, con la que les apoyamos en el proceso de denuncia. La presión que ejercemos para que la Administración implemente medidas preventivas es esencial, apostando también por el refuerzo del personal de seguridad en los centros sanitarios. En este sentido, valoramos la puesta en marcha del nuevo Observatorio de Agresiones creado en Andalucía, pero debe ser un instrumento operativo y útil, del que se deriven medidas eficaces.

–Más de un millón de andaluces engrosan las listas de espera. ¿Hay forma de revertir esta situación?

–Los datos de las listas de espera no tienen justificación. Ese problema no se va a resolver externalizando servicios o recurriendo a la sanidad privada. En CSIF creemos que hay que poner a funcionar los servicios públicos a pleno rendimiento. Las listas de espera están directamente relacionadas con la falta de personal y hemos comprobado que, conforme se reducen plantillas en los grandes hospitales, se incrementan las listas de espera para citas con especialistas y quirúrgicas. Por ello, estabilizar a la plantilla es prioritario.

–Estabilizar la plantilla supone evitar la fuga de talento, ¿cómo debería reaccionar el SAS?

–Una de las reivindicaciones históricas que venimos desarrollando en CSIF es denunciar que los profesionales se marchan porque la Junta no ofrece buenas condiciones laborales. A la fuga de talento se le hace frente con contratos más estables y atractivos. En CSIF apostamos por contratos más duraderos y mejor remunerados, para alcanzar esa estabilidad. Para ello, la Bolsa única del SAS garantiza transparencia, igualdad, mérito y capacidad, como baremo homogéneo, pero su falta de agilidad, eficiencia y actualización condena a miles de profesionales a no poder optar.

–¿Cómo les afecta esta situación en términos de pérdida de poder adquisitivo?

–Los trabajadores públicos hemos perdido un 25% de poder adquisitivo en la última década. Desde CSIF hemos emprendido movilizaciones, en ámbito nacional y autonómico, y con el Gobierno central conseguimos abrir negociación tras la multitudinaria manifestación de CSIF en Madrid, en septiembre de 2022. Pero los sindicatos de clase firmaron un mal acuerdo que nos hace perder dinero cada año. Además de eso, otras prestaciones fueron eliminadas bajo la coartada de la crisis, como las ayudas autonómicas de Acción Social. La Administración andaluza también nos debe la parte correspondiente de las pagas extra de los años 2013 y 2014.

–¿De qué manera vienen trabajando para alcanzar el progreso profesional en todas las categorías?

–Un hito sindical para CSIF es el nuevo modelo de carrera profesional, para todas las categorías del SAS. Se ha conseguido tras años de esfuerzo, mediante un acuerdo histórico con la Administración andaluza, en abril de 2022. Por primera vez posibilita la carrera profesional a las categorías de gestión y servicios y al personal interino. Otro acuerdo anterior, de mayo de 2023, nos permitió alcanzar la progresión económica en la carrera de los profesionales sólo a través de los servicios prestados, sin necesidad de acreditación. Más de 60.000 profesionales tenían antes vetado su desarrollo profesional y progresión laboral. Desde CSIF reivindicamos también que todos los grupos profesionales se reclasifiquen en base al Estatuto Básico del Empleado Público.

–¿Creen que su independencia distingue a CSIF frente a otras opciones?

–Somos un sindicato diferente y multiprofesional, pero la independencia es lo que nos distingue. No estamos supeditados a ningún tipo de ideología política, por lo que queda garantizada nuestra libertad de actuación, con la defensa de los derechos laborales como único interés. En CSIF luchamos por mejorar el día a día de los profesionales de todas las categorías y grupos profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios. No hay categoría pequeña; para que sean posibles los pequeños y grandes logros de la sanidad pública, son necesarias todas y cada una de las categorías, no solamente las más visibles. Los profesionales son el corazón del sistema, vivieron en primera fila las consecuencias de la Covid-19 y arriesgaron sus vidas por prestar un servicio esencial.