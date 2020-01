Cabrera pide responsabilidad a la oposición con los autobuses siniestrados

El concejal de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, solicitó ayer "responsabilidad" a la oposición a la hora de abordar los accidentes ocurridos con los nuevos autobuses de la línea C5 de Tussam, teniendo en cuenta que están bajo investigación judicial y que, incluso, los vehículos se encuentran precintados.

A preguntas de los periodistas tras informar sobre artículos falsificados intervenidos en distintas operaciones de la Policía Local, Cabrera criticó a quien ha llegado a "conminar a no usar el autobús por seguridad" y se centró en Cs, en su "imprudencia y desconocimiento", a la hora de pedir información sobre el asunto. "Ser novato en política muchas veces se puede entender, pero llevamos unos meses y deberían no ser tan temerarios. Cualquier ciudadano entiende que el Ayuntamiento no va a dar información de algo que está bajo materia judicial e investigado por un juzgado de instrucción, que es el que tiene que poner todos los elementos de las garantías para investigar de manera cierta y clara lo ocurrido", recalcó.

En este sentido, recordó además que en estos momentos el Ayuntamiento no puede "ni hacer investigación porque los autobuses afectados están precintados a la espera de la investigación pericial del juez". El servicio de la línea C5 de Tussam continúa suspendido después de los accidentes de dos microbuses en la céntrica Plaza del Duque la primera semana de diciembre del año pasado. El segundo de los siniestros de los autobuses de Tussam provocó diez heridos, tres de ellos graves.