Cerveza y tapa a cambio de décimos no premiados de la Lotería de Navidad

Centenares de personas han respondido a la oferta de un bar de Sevilla para cambiar sus décimos de Lotería de Navidad no premiados por una tapa y una bebida, una iniciativa que, por segundo año consecutivo, realiza el bar La Vespa en los Bermejales.

Una idea que ha puesto en marcha viernes y sábado durante dos horas y que en 2022 hizo que más de 800 personas acudiesen al establecimiento, con la única condición de que había que pedir una tapa y bebida por persona y día, aunque el gerente del local, José Luis Acuña, asegura que "hay de todo, incluso personas que se cambian de mesa o de camarero", pero cuentan con ello como parte de la idea.

Es la segunda edición de la campaña Este año te toca, o te toca por la que, si los niños de San Ildefonso "no cantan tu número, no está todo perdido", ya que presentándose en su local de la avenida de Alemania de Sevilla se pueden canjear los décimos no premiados.

El local quiere así agradecer "la fidelidad de sus clientes" durante estos últimos años y celebrar un tradicional día navideño, como es el de la Lotería "con una buena reunión de familias y amigos", ha señalado mientras mostraba los más de 800 décimos de Lotería no premiados de 2022, algunos de los cuales adornan el árbol de Navidad del bar.

El grupo La Vespa suele realizar este tipo de campañas con las que obsequiar a sus clientes, como la de Estamos hasta los huevos para reivindicar la situación que vivió el sector hostelero durante la pandemia y con la que se podía adquirir una tapa de huevo frito con patatas por solo un euro.

Otra de sus campañas, Me resbala la subida de aceite, hacía que con la cerveza se regalase un envase monodosis de aceite de oliva, para contrarrestar la subida del precio de este producto.