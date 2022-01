Código LEI: ¿qué es y para qué sirve?

El Código LEI es un identificador global y único que poco a poco se ha ido implementando en más mercados para regular ciertos tipos de transacciones jurídicas. Es un tipo de código que ha ayudado a reducir los riesgos inherentes a este tipo de operaciones, gracias al manejo de información más clara y transparente, por supuesto, además de reducir los tiempos. Gracias a este código, se puede tener la información de la persona jurídica, por lo que no es necesario dedicar horas en la investigación de esta.

Este código está basado en el estándar ISO 17442 y se utiliza para identificar las partes constantes que forman una determinada operación. Gracias al mismo es más fácil para los reguladores conocer la información y los riesgos en las primeras fases de la transacción. El objetivo, en pocas palabras, es mejorar considerablemente la gestión de riesgos en el área financiera.

¿Qué es el código LEI?

El código LEI, como comentamos anteriormente, es un identificador de carácter único, consistente, portable y permanente, que sirve para identificar a las personas jurídicas que forman parte de transacciones financieras. Para obtenerlo es necesario que las mismas cumplan con ciertos requisitos básicos.

El objetivo de este código es identificar a las partes contratantes de una operación. En este sentido, es importante destacar que este código es de carácter obligatorio para operar con productos de los mercados financieros que estén afectados por las correspondientes normativas y el reglamento del Parlamento Europeo.

Desde el año 2017, esto afectaba a las personas jurídicas que trabajaban con la operativa de cambios y seguros de cambio; mientras que desde el 2018, dicha afectación se amplió hasta la operativa de renta variable, productos estructurados, renta fija, sociedad de inversión de capital variable, ETFs como el Fondo Cotizado o los diferentes activos que se cotizan en la Bolsa, entre otros.

Este código fue creado entre una serie de medidas urgentes que tenían por objetivo la adaptación a la normativa de supervisión de solvencia de las correspondientes entidades financieras.

¿Quién debe tener el código LEI?

El código LEI debe ser solicitado por cada entidad financiera que participe en los mercados financieros, independientemente de si son profesionales o no. Las personas jurídicas que operen con instrumentos o contratos financieros deberán solicitar este código, porque será exigido al momento de la transacción, y si el mismo no es facilitado, simplemente no se llevará a cabo la operación.

Para hacerlo un poco más sencillo, es un código que deben tramitar las personas jurídicas sin importar el tamaño o su posición en el mercado, personas jurídicas que comercialicen o emitan acciones, valores para terceros, deuda e incluso para quienes coticen en la Bolsa.

A continuación compartimos una lista más detallada de todas las entidades que son susceptibles de solicitar este código, cuya tramitación por cierto, es más simple de lo que parece:

Los diferentes medios de inversión, entre los que destacan las entidades corporativas, los fondos de pensiones, fondos de cobertura, capital de riesgo, fondos paraguas, e incluso los medios de inversión alternativos

Todas las entidades que comercialicen y emitan deuda, acciones o valores.

Las empresas financieras y las entidades bancarias.

Las personas jurídicas que cotizan en la Bolsa de valores.

Entidades o personas jurídicas que están bajo la supervisión de un regulador financiero, así como también las sociedades de cartera y correspondientes filiales.

Sucursales internacionales.

Comunidades de bienes.

Es importante destacar que en la actualidad no es posible asignar un código LEI a las personas físicas, así como tampoco a las sucursales cuya matriz se encuentre en España.

Por otro lado, la información de la entidad que se registra junto al código LEI y que permite verificar las credenciales de la entidad, son las siguientes:

Nombre oficial de la entidad.

Domicilio legal.

Domicilio real donde se encuentra la sede principal de la misma.

Categoría.

País y región de la jurisdicción legal.

Forma social.

Fecha del registro inicial del código LEI.

Nombre del registro y número de registro de entidades.

Fecha de la última actualización de los datos.

Adicionalmente a lo anterior, es posible que se exijan otros documentos al momento de la tramitación del código. Con esta información será mucho más fácil y menos arriesgado hacer las diferentes operaciones financieras.

Principales ventajas del código LEI

La implementación del código LEI se ha traducido en importantes ventajas, especialmente en lo que se refiere a una reducción significativa de los riesgos inherentes a estas operaciones, así como también a una reducción en los tiempos de ejecución.

A continuación compartimos contigo las ventajas más destacadas que ha traído consigo la implementación de este código:

Más eficacia

Una ventaja importante del código LEI es que ha impulsado la eficacia de las empresas, porque ha reducido de forma significativa la carga administrativa relacionada con el proceso de investigación de las credenciales y demás datos de interés de los clientes que participan en la operación financiera. Tener esta información facilita a los empleados utilizar ese tiempo en otras actividades más productivas.

Mejor experiencia

Otra gran ventaja es que mejora de forma considerable la experiencia para el cliente y esto se debe a que se reducen los tiempos de los trámites. Anteriormente, este tipo de transacciones podían demorarse muchos más días, justamente, por el proceso de investigación de las credenciales.

Menos riesgos

El objetivo tras la creación de este código ha sido reducir los riesgos asociados a este tipo de operaciones financieras y ciertamente así lo ha hecho. Una vez más, disponer de los datos más relevantes de las partes involucradas puede ser determinante para minimizar los riesgos de hacer operaciones con personas jurídicas de dudosa reputación.

Transparencia

Disponer de esa información es garantía de transparencia en la operación y también en los servicios financieros. Además, se ha demostrado que su implementación ha reducido de forma significativa los costes de integración, en al menos un 10%.

El código LEI, sin duda alguna, es un gran aliado en las operaciones financieras, porque reduce de forma significativa los riesgos, los costes, promueve la transparencia de las operaciones y mejora la experiencia del cliente.