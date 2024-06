El Colegio de Enfermería de Sevilla entrega sus premios de investigación con más de 6.000 euros

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) celebró este martes el Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla, que llega a su 39ª edición, siendo uno de los concursos de investigación enfermeramás veteranos en el ámbito nacional. "Este año es especial para nuestro colegio profesional. Se conmemora el 160 aniversario fundacional del ICOES", explicó su presidente, Víctor Bohórquez.

El Certamen Ciudad de Sevilla incluye cuatro premios: Premio al Mejor Estudio de Investigación, Premio deEnfermería Joven en dos modalidades, y el Premio Enfermería Joven Postgrado. Reconocen el afán porinnovar de enfermeras dedicadas al avance científico de la profesión. El lugar escogido para tal evento, el espacio Exploraterra, sirvió para rendir homenaje al espíritu explorador y emprendedor que impulsó la Primera Vuelta al Mundo.

Los premios

El Premio al Mejor Estudio de Investigación se ha concedido este año al equipo de Lorena Tarriño, del que forman parte como coautores María Ángeles García-Carpintero y Francisco Emilio Naranjo, por el trabajo Explorando la violencia de género en el noviazgo en estudiantes de Enfermería en el Sur de España: Un estudio cualitativo. Este reconocimiento está dotado con 4.000 euros.

Los principales resultados de este estudio desvelan que "las futuras enfermeras demandan una mayorformación teórico-práctica en los Grados de Enfermería sobre los recursos disponibles para la prevención,detección e intervención de estos casos. La mayoría, solo recibe escasa formación en sus estudios de Educación Secundaria, y se reduce a educación sexual. Se detectaron creencias y estereotipos en los y las estudiantes que pueden dificultar una correcta identificación de la violencia de género en su práctica clínica e impide una intervención real en materia de prevención y educación para la salud en estas mujeres", explica Lorena Tarriño.

La investigación evidencia que las principales formas de violencia de género en el noviazgo están relacionadas con el control y la violencia psicológica. Las víctimas presentan problemas de salud relacionados con ansiedad, estrés, insomnio, caída del cabello, trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia, derivados en gran medida de los comentarios de su pareja sobre su figura o imagen corporal.

El equipo de Tarriño destaca que "la formación y capacitación sobre violencia de género en los planes deestudio de Enfermería es un elemento clave para ofrecer una atención integral y de calidad a mujeressupervivientes de violencia de género".

El Premio Joven Postgrado al Mejor Trabajo Fin de Máster, dotado con 1.000 euros, es para Cristina Reguera, por el trabajo Evaluación de las propiedades psicométricas de los instrumentos que miden la carga de trabajo enfermera en Unidades de Cuidados Críticos: Revisión Sistemática.

"Me enorgullece haber recibido este premio que me impulsa a seguir con mi carrera investigadora, demostrando que nuestros cuidados de calidad no son casuales, sino debido al esfuerzo diario que finalmente, da sus frutos", explica Cristina Reguera.

Su investigación, que ha sido reconocida por ICOES, busca dar respuesta a la sobrecarga de trabajo enfermera que encontramos en las Unidades de Cuidados Intensivos, ya que estas unidades presentan cargas de trabajo enfermeras muy elevadas, relacionándose directamente con una disminución de la calidad asistencial.

Según sus resultados, Cristina Reguera destaca "que la mayoría de escalas encontradas miden la carga detrabajo enfermera desde una visión médica, basada en las técnicas y la gravedad del paciente. Siendo la escala Nursing Activity Score la que presenta mejor calidad”. Ante esta conclusión la investigadora considera que "debería incentivarse el desarrollo de herramientas que midan esta carga de trabajo desde un enfoque más innovador y enfermero".

Tras este trabajo Cristina Reguera se ha embarcado en una tesis doctoral, que le ha permitido conseguir de forma competitiva un contrato predoctoral FPU concedido a nivel nacional por el Ministerio de Universidades. El trabajo, que ha sido reconocido por ICOES, ha sido adaptado y publicado en la revista Journal of Critical Care Nursing.

El Premio de Enfermería Joven al Mejor Trabajo Fin de Residencia, dotado con 1.000 euros, recae en el equipo de Alejandra Villa, que lo integran Fátima García y Javier Romero, como coautores, por el trabajo Estudio descriptivo sobre el nivel de práctica, satisfacción y conocimiento que presentan puérperas con respecto al masaje perineal. Este estudio, que se ha desarrollado en el Hospital Universitario de Valme, constata que "la mayoría de las mujeres no conocen el masaje perineal", dato que se vincula con escasa asistencia a clases de educación maternal. Alejandra Villa explica, a modo de conclusión, que "el masaje perineal es una técnica poco empleada por las mujeres en nuestro estudio, de ahí la importancia de las clases de educación maternal.

La investigadora principal de este trabajo premiado recuerda que "el masaje perineal es una medida físicapreventiva de lesiones del periné, aplicable durante el embarazo o parto, que presenta múltiples ventajas y se asocia con un riesgo menor de traumatismos perineales graves y complicaciones posparto".

Según la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), el masaje perineal aumenta la flexibilidad, elasticidad y relajación muscular de la zona.El Premio Enfermería Joven al Mejor Trabajo Fin de Grado, dotado con 500 euros, lo recibirá Pablo Chico, enfermero en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (SERGAS), por el trabajo titulado Adquisición de hábitos de alimentación saludable en personas con Síndrome de Down: Proyecto CHAS-DOWN.

"La aplicación CHAS-Down, de fácil empleo en dispositivos móviles o tabletas, se encuentra diseñada yadaptada a las características y necesidades particulares de las personas con Síndrome de Down. Ha recibidouna excelente acogida por parte de un grupo piloto de personas con Síndrome de Down de la FundaciónDown Compostela, quienes participaron activamente en el proyecto. A través de su uso, han logrado aprender a mejorar sus hábitos de alimentación. Los resultados preliminares respaldan la viabilidad del estudio de la aplicación CHAS-Down", explica Pablo Chico, enfermero en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (SERGAS), que quiere agradecer "el inmenso apoyo" de su tutor y cotutora, el doctor Antonio Rodríguez Núñez y Dra. Aida Carballo Fazanes.Junto a estos premios del Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla, el ICOES entregó el XXI Premio San Juan de Dios al Ateneo de Sevilla por "haber demostrado a lo largo del tiempo una pauta decomportamiento, conducta y una trayectoria en base al servicio, la entrega, la vocación y la solidaridad".

Cada año el Ateneo de Sevilla lleva a cabo cerca de 400 actos culturales, entre los que destaca la Cabalgata que inunda de ilusión la ciudad. "También realizamos una incansable labor social con la que tratamos de dar respuesta a todos aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad: todo aquel que necesite un juguete, algo de ropa, alimentos, o simplemente ilusión, tendrá siempre al Ateneo de Sevilla al lado", explica el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja.

La entrega de premios contó con la presencia de Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería de Sevilla (CGE); María del Mar García, presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE); Silvia Pozo, delegada de Salud en el Ayuntamiento de Sevilla; José Cañón Campos, gerente de la Fundación Pública andaluza para la gestión en Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI); Guillermo García, superior del Hospital San Juan de Dios Eduardo Dato; y Francisco Ventosa, director de Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios, entre otras personalidades y autoridades.El ICOES estrenó durante el Certamen Ciudad de Sevilla un corto sobre los 160 años de la institucióncolegial producido y realizado por la firma Sr_Mandril con calidad cinematográfica. Durante poco más de diez minutos voces expertas reseñan en esta producción audiovisual los momentos claves del ICOES desde sus precedentes históricos hasta la actualidad.