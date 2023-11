El "lastre de la droga" frena el desarrollo del Polígono Sur tras veinte años de Comisionado

El Comisionado del Polígono Sur celebró este miércoles el vigésimo aniversario de su creación. Lo hizo con un acto sencillo y emotivo que tuvo lugar en su propia sede, en el centro de servicios sociales del barrio, en la avenida de la Paz, al que asistieron el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la consejera de Asuntos Sociales, Loles López y las tres personas que han ejercido y ejercen el papel de comisionados, Jesús Maeztu, Mar González y Jaime Bretón.

Esta figura se creó para coordinar la labor de las tres administraciones (Gobierno central, Junta y Ayuntamiento) en el barrio, realizar un diagnóstico de los problemas del mismo y tratar de ganar eficacia a la hora de implantar políticas y medidas en él. Era, y sigue siendo, el barrio más deprimido de Sevilla y, desde que existen los listados nacionales, siempre ha estado en los primeros puestos. Lleva años a la cabeza de los barrios con menor renta por habitante de todo el país, a pesar de la creación de esta figura y de las numerosas medidas públicas y privadas llevadas a cabo en las últimas décadas.

"Evidentemente ha habido luces y sombras", indicó el actual comisionado, Jaime Bretón, que se mostró optimista. "Vemos la botella medio llena y se han hecho muchas cosas, no sólo por parte de la oficina del Comisionado y las administraciones, también por las asociaciones, entidades, vecinos y profesionales que trabajan en el barrio. Todas tienen un nexo de unión que es el compromiso que hoy renovamos", añadió Bretón, que excusó a la subdelegada del Gobierno, Isabel Mayo, que no pudo acudir por encontrarse enferma. "Es importante que las tres administraciones estén aquí presentes y trabajen en la normalización de un barrio que tiene muchas dificultades".

La principal de ellas es, sin duda, el problema de la droga. "Siempre lo he dicho y he sido muy claro. Estos barrios no avanzan lo suficiente por el tema de la droga. A pesar de las crisis económicas, hoy en día hay recursos tanto de las administraciones públicas como de lo que llamamos la sociedad civil para poder avanzar más. Pero tenemos ahí un cáncer, que es el tema de la droga, que es complejo y hay que ir atajando, porque sino lo que denominamos el ascensor social se nos cae", dijo el comisionado.

Bretón continuó explicando que es "muy difícil convencer a una parte de la sociedad, de gente joven sobre todo, de que el camino fácil de la droga no se puede elegir, sino de que hay que elegir el camino de esfuerzo y formación" que las administraciones y distintos colectivos ofrecen. Para luchar contra el narcotráfico hay que hacer, según el comisionado, "un esfuerzo compartido", con un trabajo importante de la Policía Nacional pero también con una reforma del Código Penal que endurezca las penas. El Polígono Sur es, desde hace años, una de las zonas más afectadas por las plantaciones de marihuana.

Otro problema, "entre comillas", que tiene el barrio es que muchos vecinos se marchan cuando han conseguido formarse y prepararse. "Para nosotros sería importantísimo que esa gente estuviera aquí, fueran referentes y tutores sociales para la gente más joven. Pero todo el mundo tiene derecho a vivir donde considera que vive mejor. Poco podemos hacer más allá de intentar hacer un hábitat mejor para que la gente no se vaya del barrio. Dar mayor seguridad, más limpieza, que haya determinados servicios, públicos y privados, que haya comercios, bares, tiendas, peluquerías... poco a poco se irá avanzando en esos aspectos", concluyó Bretón.

Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales, Loles López, destacó los veinte años de "trabajo, dedicación y esfuerzo" de administraciones y colectivos sociales. López lamentó que el barrio siempre salga en los medios de comunicación para noticias negativas, por lo que dijo que ella prefiere quedarse con los padres y madres que han acudido a talleres y han contado su experiencia, o con los maestros que tratan con los niños. De entre todos los casos, citó el de José Manuel, peluquero del barrio que hoy tiene no sólo su negocio sino un aula de formación para jóvenes del Polígono Sur, a los que beca para que aprendan el oficio. "Hay gente como él que ha conseguido echar a andar aquí su proyecto de vida".

El alcalde, José Luis Sanz, indicó que la "buena noticia" sería el fin de la figura del comisionado porque "ya no hiciera falta". El regidor felicitó a Bretón "por el incansable esfuerzo que realiza por la mejora en materia de inclusión y desarrollo de estos barrios" y explicó que el Ayuntamiento ha creado una delegación de Barrios de Atención Preferente y va a desplegar "equipos en la calle para trabajar por una mejor convivencia entre los vecinos".

Sanz añadió que destinará 14 millones de euros de fondos europeos para formación, orientación laboral, luchar contra el absentismo escolar en estos barrios preferentes. Finalizó agradeciendo la labor de las asociaciones, universidades, hermandades y diferentes entidades que colaboran con el Comisionado, "porque por mucho esfuerzo inversor que hagan todas las administraciones públicas, sin estas instituciones sería imposible llegar a todos los rincones de estos barrios".

El acto de aniversario cuenta también con una exposición artística relacionada con los trabajos que hacen vecinos, técnicos, entidades sociales y autoridades políticas para recuperar esta zona de la ciudad. Hubo también una mesa redonda en la que participaron técnicos que trabajan en el barrio. Especial reconocimiento tuvo la directora del plan integral, Montserrat Rosa, a quien Bretón definió como la persona que pone la "pasión" que tanta falta hace para cambiar las cosas.