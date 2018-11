En un primer momento, comprar vino por Internet puede que no se nos pase por la cabeza, sin embargo, ofrece varias ventajas y beneficios que no podemos encontrar cuando acudimos a una tienda física a comprar vino. Aunque la compra por Internet de esta clásica bebida nos imposibilita el poder probarlo y barajar si su sabor realmente nos atrae, sí que nos ayuda a encontrar ese vino que hace tiempo estamos buscando, comparar tienda por tienda de vinos, ver las opiniones de otros compradores, etc. Asimismo, el asesoramiento es uno de los puntos claves a la hora de elegir un vino y también es posible recibirlo, y de calidad, a través de Internet.

Entre otras ventajas para comprar este producto por internet se encuentran el gran abanico de precios, así como de catálogo de productos y recibir el pedido cómodamente en casa.

MEJORES PRECIOS

Ni todo lo caro es bueno, ni todo lo barato es malo, y eso es algo que ha demostrado Internet en multitud de ocasiones. Es verdad, sin embargo, que un buen vino debe tener un precio que corresponda con su calidad para, sobre todo, no restarle valor y tener una mejor posición en el mercado, pero la ventaja del comercio electrónico posibilita una considerable bajada de precio. Las tiendas físicas tienen unos costes fijos más altos que las tiendas online, lo que supone un gran ahorro para poder tener un precio de venta más bajo.

De igual forma, las ofertas de las tiendas online son más atractivas, ya que se centran en la promoción de la bodega y no sobre el stock que le queda a la tienda por vender. Además, otro de los puntos fuertes es la posibilidad de tener el envío gratis si se supera una determinada cantidad.

MAYOR CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Internet permite poder navegar por distintas webs de vino, tanto nacionales como internacionales. La oferta es, casi, ilimitada y acerca al consumidor vino de marcas jóvenes que pueden ser interesantes de conocer.

Un punto a destacar de las tiendas de vinos, tanto físicas como online, es el asesoramiento. Se recibe, mucha más información en Internet, no solo de las tiendas online, sino también de otros consumidores, lo que es de gran ayuda cuando no se conoce a la bodega o ese nuevo vino que acaba de salir al mercado, así como de la propia tienda online. Se puede conocer, de primera mano, la denominación de origen, los premios que han tenido, cómo debe consumirse, características, curiosidades, elaboración, etc., información que no siempre está disponible en una tienda física. Esto reduce, además, considerablemente el tiempo de búsqueda.

RECIBIR EL PEDIDO EN CASA

Otra de las mayores ventajas es poder recibir el vino en casa con un tiempo de espera cada vez más reducido, evitándose tener que cargar con una elevada cantidad de peso. Además, el vino que se adquiere en tiendas online viene totalmente protegido y con una presentación exquisita, para solo tener que disfrutar de su sabor y aroma sin preocupaciones.