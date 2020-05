Coronavirus Sevilla: Dados de alta los últimos mayores aislados en el centro Huerta Palacios de Dos Hermanas

El centro de personas mayores Huerta Palacios, ubicado en Dos Hermanas y adscrito a la Junta de Andalucía, cuenta ya con todos sus residentes afectados de coronavirus "de alta". La residencia, que ha sufrido la muerte de dos de sus usuarios víctimas de la pandemia de coronavirus y donde al menos se confirmaron once casos más de contagio, dio cuenta este miércoles a los familiares de los usuarios del alta de los tres últimos ancianos que permanecían "aislados" por estar contagiados del virus, con lo que ya no quedarían en estas instalaciones residentes con resultado positivo en la prueba de diagnóstico de Covid-19.

Según figura en un correo electrónico remitido desde dicho geriátrico a las familias de los ancianos residentes en el mismo, después de que una nueva tanda de test de Covid-19 entre los residentes arrojase un nuevo caso de contagio, que elevó a tres el número de los ancianos contagiados en los espacios del centro reservados para el "aislamiento", este mismo miércoles fueron todos "dados de alta" y pudieron regresar a sus respectivas habitaciones.

El resto de los residentes, según los responsables del centro, no presenta síntomas de la enfermedad. "Es una muy buena noticia. Sin embargo, la batalla contra el virus no ha finalizado. Debemos seguir protegiendo a las personas que residen en el centro", enfatizaron este miércoles los responsables de este geriátrico público. No obstante, además de los casos descritos, los familiares de las personas de este geriátrico vienen señalando varias muertes de residentes que conectan con la pandemia dada la sintomatología de los fallecidos, así como cuatro trabajadores también infectados.

La residencia, adscrita a la Junta de Andalucía, cuenta con 121 plazas y fue medicalizada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a cuenta del impacto de la pandemia en las instalaciones. En ese sentido, los familiares de los residentes han insistido diversas veces en la "desinformación" que sufren por parte de la dirección de las instalaciones.

625 mayores contagiados en residencias de Sevilla

Mientras tanto, la provincia de Sevilla sigue a la cabeza de Andalucía en número de contagios y muertes en las residencias de mayores. El Covid-19 está afectando, y mucho, en este tipo de centros en la provincia, donde viven numerosas personas con enfermedades asociadas y forman parte de lo que se viene a llamar población de riesgo y que llevó incluso a la puesta en servicio del Hotel Ilunion Alcora como centro medicalizado para alivar el tratamiento de estos usuarios contagiados en las residencias. En estas instalaciones, que cerraron sus puertas el sábado 2 de mayo tras despedir a los últimos residentes afectados que seguían ingresados, se han atendido durante algo más de un mes 89 ancianos contagiados y usuarios de las residencias de Joaquín Rosillo, La Paz, Domusvi Santa justa, Fundomar Los Bermejales y San Pedro Nolasco.

En este sentido, y con los últimos datos publicados en el Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía correspondientes al 12 de mayo, las residencias de mayores suman hasta la fecha 625 casos de contagio por coronavirus, lo que representa el 23,5% del total de Andalucía, donde el total de mayores afectados se eleva a 2.657 casos de contagio en estos espacios y 519 fallecidos por las mismas causas. En la provincia de Sevilla los ancianos fallecidos víctimas de la pandemia son 149.

Según esta misma estadística, en las residencias de Sevilla han sido diagnosticados mediante pruebas PCR 535 mayores mientras que otros 90 han confirmado su contacto con el virus a través de los test serológicos que la Junta de Andalucía ha realizado a todos los residentes y trabajadores de estos centros en la comunidad.

Las indicaciones para la realización de estos test eran tanto para pacientes sintomáticos como para pacientes asintomáticos. Así, en pacientes son síntomas se realizó el test rápido (muestra de sangre) cuando hubiera clínica sugestiva de Covid-19 y, si el resultado era positivo, se establecería el diagnóstico de coronavirus sin necesidad de hacer otros estudios; si en su caso el resultado era negativo, se realizó una prueba PCR a partir de exudados orofaríngeos.

En residentes asintomáticos, por su parte, se realizaron test rápido de anticuerpos SARS-CoV-2. En caso de resultar positivo se diagnosticó como Covid-19 (infección reciente o pasada), mientras que en caso de resultar negativo, se ha valorado una nueva actuación en función del riesgo.