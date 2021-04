¿Cuarta ola o pandemia residual?

La marcha de la pandemia en España no se puede decir que sea satisfactoria. Parece que nuestra juventud, más o menos juvenil, no puede prescindir de fiestas, donde se producen contagios. Aun comprendiendo su necesidad de relacionarse, yo les pediría que aguanten un poco, que ya viene la vacuna y que las fiestas producen, a la larga, muertos. En anteriores artículos en este diario, he hablado del paso de los datos oficiales a los datos reales, por lo que aquí presentaremos los datos reales.

Los primeros dos gráficos de este artículo presentan, en función del tiempo, los datos reales de contagiados y fallecidos respectivamente, para España. El llamado Número real de contagios por día desdice completamente la existencia de una cuarta ola de la magnitud de las anteriores, pero sí indica la existencia de un valor residual creciente, con muchos altibajos y un valor medio de 16.026 contagiados reales diarios (crd de aquí en adelante), desde el día 2 de marzo, con el que, desde luego, no podemos conformarnos.

Por el contrario, el gráfico Número real de fallecidos sí podría reflejar una cuarta ola, que alcanzó un máximo de 1.026 fallecidos reales por día, el 4 de marzo, también con muchos altibajos, y con un valor residual medio de 305 fallecidos reales/día desde el día 10 de marzo. Los dos gráficos del bloque inferior muestran los mismos gráficos para la provincia de Sevilla. En este segundo bloque provincial, el llamado Número real de contagios por día no descarta la existencia de una cuarta ola, de magnitud muy inferior a las anteriores, que habría alcanzado un máximo de 2.135 crd, en fecha tan cercana como el día 6 de abril.

El gráfico Número real de fallecidos de este segundo bloque podría indicar que ya hemos pasado la 4ª ola, que entró muy cerca de la 3ª, con máximo de 21 fallecidos el 8 de marzo, y que ya vamos en descenso, con un valor residual desde el día 23 de marzo de tres fallecidos reales por día. Por lo que respecta al conjunto de Andalucía, las conclusiones son semejantes a las de la provincia de Sevilla. El gráfico de contagiados no descarta la existencia de una cuarta ola, de magnitud muy inferior a las anteriores, que habría alcanzado un máximo de 6.848 crd, en fecha tan cercana como el día 6 de abril.

El gráfico de fallecidos no descarta una cuarta ola con un pico de 122 fallecidos el día 15 de marzo, y un valor residual de 35 fallecidos, con fuertes altibajos, desde el día 23 de marzo. A nivel internacional, hemos mejorado en el ranking notablemente. A principios de mayo de 2020, tras la masiva manifestación del 8 de marzo, España ocupaba el tercer lugar mundial, tanto en el número total de contagiados como en el de fallecidos.

Este año, afortunadamente la fiesta del día de la mujer se ha hecho mucho mejor, y el 12 de abril, España ocupaba el puesto nº 18 en el número de fallecidos por 100.000 habitantes, a nivel mundial. En la semana anterior al 8 de abril, España ocupaba el puesto nº 38 entre los 52 países europeos por el número de contagiados por 100.000 habitantes. Pero esto no nos ayuda para nada, pues algunos de los países que proporcionan los mayores contingentes de turistas tienen más contagiados que España (Francia, Italia, Alemania).

Esto exige un control riguroso de los turistas que nos llegan, que no se está haciendo. También hay que procurar no tomar medidas desproporcionadas. La Delegación Territorial de Salud ha reducido el aforo sanitario del Teatro de la Maestranza a 200 personas, lo que ha hecho inviable económicamente la celebración de conciertos de la ROSS, cuando el aforo anterior hacía este teatro el sitio más seguro con casi imposibilidad de que hubiera contagios: al llegar te toman la temperatura, te conducen a tu localidad, sin posibilidad de hablar con nadie, han suprimido, por el mismo motivo, el entreacto, y, además el teatro ahora no se llena. Mientras, en Barcelona se permite que 5.000 personas se sienten codo con codo, lo cual es una imprudencia manifiesta. ¿No importa la desaparición de la ROSS, que en su momento fue un orgullo para Sevilla?

Tampoco se ve clara la necesidad de prohibir, en general, el tránsito entre provincias, porque la vigilancia para que no se contagien igual se puede hacer en una provincia que en otra. Sí rotundo a las mascarillas en todas partes, incluida la playa. Para que todo no sean críticas, hoy tengo que felicitar a la Junta por la perfecta organización de la vacunación. Me han avisado cuando me tocaba, con la vacuna que me tocaba, con la antelación debida. Atención inmediata en el Sadus sin colas. La vacuna es nuestra verdadera esperanza, como se demuestra con la casi total ausencia de contagiados en la última semana en Gibraltar (6 por 100.000 habitantes) y la vertiginosa disminución en el Reino Unido (16 por 100.000 habitantes).