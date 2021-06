David Fernández Miñano ha obtenido la mejor nota de todos los alumnos examinados en la Universidad Pablo de Olavide de las Pruebas Evaluación Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU). Este joven nacido Madrid y criado en Utrera ha sumado 13,82 puntos de los 14 posibles. Una cifra, que sumada al 10 de media que arrastraba de sus estudios en el IES Ruiz Gijón, lo convierten en uno de los mejores de la provincia de Sevilla.

Un expediente para enmarcar que es fruto de la autoexigencia. "Mis padres nunca me han presionado, pero sí me han concienciado de la importancia de estudiar para labrarse un futuro", afirma David, estudiará el doble grado de Física y Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Una elección motivada por una de sus profesoras, Isabel Barrera. "Ella me inculcó el amor por la física", revela. Cuando termine sus estudios universitarios, que afronta con la intención de "mantener el nivel y dar lo máximo", quiere ser docente o investigador y espera no tener que marcharse de España para desarrollar su probable exitosa carrera profesional.

Además de la física, a este hijo de padre conquense y madre madrileña, le gusta jugar al baloncesto, tocar el piano y salir con los amigos. Actividades que podrá realizar este verano tras completar unos exámenes casi perfectos. "Ahora toca relajarse y liberarse", cuenta David, que acudió "tranquilo" a las pruebas de Selectividad gracias a sus impecables calificaciones en Bachillerato. No obstante, reconoce que está sorprendido de sus propios resultados: "Salí contento de los exámenes, pero no esperaba notas tan altas en algunos exámenes". Algo que no ha sorprendido a su entorno, que sí esperaban la excelencia de este aún adolescente.