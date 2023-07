Más de 500 sevillanos 'enganchados' de forma ilegal a la red eléctrica

El fraude eléctrico es una práctica contra el que la compañía eléctrica mayoritaria asegura llevar años luchando para que los clientes con contrato en vigor no se vean afectados. Esta práctica es la responsable de la saturación de las redes y los consecuentes cortes de suministro al saltar las protecciones de las instalaciones, cuya función es evitar incendios.

La "inexistencia" de datos policiales que vinculen cortes de luz y marihuana

La subdelegada del Gobierno en funciones, Isabel Mayo, se reunió este jueves con representantes de la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos de Sevilla en la sede de la Subdelegación horas antes de que esta entidad, con apoyo de CCOO, Facua y el grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida (IU), protagonizara una protesta desde la Puerta de Jerez a la Plaza Nueva.

Tras la misma, la Subdelegación explicó que la plataforma trasladó los daños provocados por los continuos apagones que, según los vecinos, "se llevan sucediendo desde hace años de forma continuada en los diferentes barrios de la ciudad". Situación con la que la subdelegada del Gobierno se ha "solidarizado" y comprometido a "trasladar a Endesa las situaciones más urgentes".

En relación con las "deficiencias descritas" por los afectados, la responsable gubernamental ha afirmado que "da la impresión, que si estuviéramos hablando de otros barrios, esta realidad no sería la misma, y seguramente sí se estarían haciendo inspecciones o tomando otras medidas". Isabel Mayo destacó que desde la Subdelegación del Gobierno "no podemos compartir, como dice la Junta de Andalucía y su consejero de Industria, Energía, y Minas, que los problemas de suministro eléctrico en la provincia de Sevilla obedecen fundamentalmente a fraudes eléctricos derivados del cultivo de marihuana. Basta con señalar que no existen datos policiales que corroboren esta afirmación", sentenció.