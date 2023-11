DomusVi, cuidados y apoyo psicológico para personas mayores en Sevilla

-En un primer contacto, comentamos aquellos aspectos que creemos importantes para facilitar el proceso adaptativo, y damos respuesta a todos los interrogantes que familiares y cuidadores pueden plantearse. Hacemos por eliminar la barrera psicológica que se puede establecer entre la familia y los profesionales y, así, creamos un vínculo personal que nos facilitará el manejo de cualquier situación. Asimismo, prestamos asesoramiento psicológico para saber cómo actuar ante una situación particular o cómo pueden ayudar a su familiar residente a mantener un envejecimiento lo más activo posible.

-El proceso adaptativo a cualquier tipo de situación es algo muy personal, por lo que el ingreso en un centro residencial no tiene por qué ser diferente. Siempre explicamos que hay varias adaptaciones en proceso. La adaptación del residente a un nuevo entorno, la adaptación de los familiares a una nueva situación, y la adaptación de los profesionales a una nueva persona.

Consejos para afrontar problemas de autoestima en las personas mayores

1. Eres como eres.

No eres como quisieras ser ni cómo deberías. Mejor sé realista con tus virtudes y tus defectos. No eres perfecto ni ese es el objetivo. Acéptate y no te compares.

2. Tu calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos.

Tu modo de actuar depende en cierta manera de tu forma de pensar. Piensa en positivo. Si quieres cambiar tus circunstancias debes cambiar tus pensamientos.

3. La mayor prueba de que algo puede hacerse es que antes alguien lo hizo.

Entre una persona y otra sólo existe la determinación, el método y la paciencia. Así que busca metas realistas, y a por ellas.

4. La mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre.

Trátate con respeto en tus victorias y también en tus aprendizajes. El juego se termina cuando te das por vencido.

5. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo.

Los valientes también tienen miedo, pero aceptan el reto. No te dejes dominar por él y acepta el reto.