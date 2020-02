Educación de excelencia desde bebés

BAJO esta premisa: “queremos que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sean en el futuro”, CBS, The British School of Seville-Colegio Británico de Sevilla se ha convertido en solo diez años en un referente en la provincia de Sevilla que destaca por su sistema educativo de excelencia gracias al cual, le han reconocido en varias ocasiones por los logros académicos de sus alumnos. El colegio no busca únicamente estos logros académicos o reconocimientos, sino el inculcar en los jóvenes el deseo de aprender por el mero hecho de saber, disfrutando de su esfuerzo y que sean capaces de pensar de manera crítica y creativa. Alumnos que sean capaces de expresar sus ideas con confianza y seguridad y que entiendan otros puntos de vista. Desde el colegio indican que “Queremos que al graduarse, se lleven un aprendizaje que será válido para todas las etapas de sus vidas, que es el aprender a disfrutar el viaje hacia nuestras metas y mientras, abordar con entusiasmo lo que hacemos en cada momento”.

La metodología se basa en que los niños no sólo aprendan, sino que adquieran el deseo de aprender, lo que el colegio consigue con clases amenas, divertidas y participativas. Es uno de los pilares sobre los que se basa el sistema curricular flexible del CBS. El centro, ubicado en la urbanización La Juliana (Bollullos de la Mitación), se concibió desde un principio como un proyecto de futuro, “diferente a lo establecido hasta ahora en la línea educativa, y por tanto, único en la provincia de Sevilla”, aseguran desde el colegio. Y esa diferencia viene marcada por su sistema curricular flexible: un profesorado motivado, altamente cualificado, nativo, tanto británico como español, según la materia a enseñar, y con experiencia demostrada.

“La educación que hoy demos a nuestros hijos será la que les ayude en el futuro a afrontar la vida con resolución y desenvoltura. De la formación que hoy reciban, dependerá su capacidad para afrontar los retos que la vida les interponga, y de su habilidad para resolver esta constante puesta a prueba, dependerá su felicidad”, defienden desde el CBS. La metodología que se aplica es un proceso integral que abarca tres grandes áreas interrelacionadas: padres comprometidos, alumnos motivados y un sistema educativo de excelencia.

De 0 a 18 años

Desde CBS tienen la firme intención de ayudar a los padres de los alumnos a desarrollarlos en cinco aspectos: académico, emocional, creatividad, salud y madurez. Para ello, fomentan una relación de máxima confianza entre los tres sujetos principales: alumnos, familia y todos los trabajadores del Centro. Juntos, forman el equipo necesario para conseguir su objetivo fundamental: “que nuestros hijos sean felices mientras se forman para que lo sigan siendo en el futuro”.

Desde este curso 2019-2020, hay cinco etapas diferenciadas para los escolares del CBS: CBS Pre-School es el centro infantil perteneciente a CBS para que los niños de 0 a 3 años puedan empezar a disfrutar de su formación hasta la Universidad. En la Escuela Infantil CBS Pre-School ofrecen un entorno seguro, cómodo y familiar, donde los niños aprenden mientras juegan, interactúan y experimentan.

EYFS (Educación infantil): se trabaja la psicomotricidad a través de la afectividad. Las clases se imparten el 100% en inglés. Primary (Primaria): las clases son en inglés a excepción de una sesión al día en la que se imparten, Lengua y Literatura Española. Se trabaja a través de los ‘Learning Projects’, un método que consiste en tratar un tema central o topic cada mitad de trimestre a través del que se desarrollan todas las habilidades del ciclo. Secondary (Secundaria): al igual que en primaria, las clases son en inglés a excepción de una sesión al día en español. Bachillerato: se trabaja con especialistas en cada una de las asignaturas a un nivel más profundo, preparando los exámenes de AS y A Level, que son con los que se obtiene el título de Bachillerato para poder ir a cualquier Universidad del mundo, sin necesidad de otros exámenes como selectividad.

Escuela para padres

Siendo conscientes de la dificultad que hoy en día implica ser padres, en CBS Pre-School organizan una Escuela de Padres con el objetivo de poder asesorar permanentemente a las familias en todas aquellas dudas recurrentes relativas a la formación de sus hijos.

La metodología de la Escuela de Padres se basa en un programa específico de trabajo que los progenitores reciben. A lo largo de este programa, las familias reciben formación específica sobre los temas más relevantes para la edad concreta de su hijo. Este marco de Escuela de Padres se desarrolla tanto a través de una serie de temas de trabajo específico que los padres reciben vía intranet, como a través de reuniones presenciales para algunos de los temas clave. Dichas reuniones las llevarán a cabo tanto los componentes del gabinete psico-pedagógico de CBS Pre-School como profesionales externos expertos en cada materia a tratar.

Un colegio británico en territorio español

El CBS no es un colegio bilingüe: es un colegio británico en territorio español en el que se imparte el Currículum Británico. CBS, The British School of Seville cuenta con la plena autorización y reconocimiento de las autoridades educativas competentes en España para operar como un colegio extranjero de enseñanza del sistema británico. Dicha autorización se recibe cuando el centro cumple con todos los requisitos del Ministerio de Educación en España además de los estándares de calidad del sistema de educación británico, garantizados mediante inspecciones regulares de una de las agencias autorizadas por el Ministerio de Educación británico. Además, CBS, The British School of Seville – Colegio Británico de Sevilla es un centro autorizado para la realización de los exámenes de la Universidad de Cambridge.

La importancia de una buena nutrición

El colegio ofrece un servicio de oferta alimentaria en el recreo, a base de frutas, verduras y algún suplemento como rebanadas de pan integral con hummus, aguacate, batata, mazorcas de maíz, sustituyendo el snack o bocadillo diario que traían de casa. De esta forma, consiguen asegurar un aporte saludable y suficiente para que, a la hora del almuerzo, entren con apetito al comedor y así tengan mayor capacidad de aprender a valorar nuevos alimentos.

También han desarrollado una App del Comedor CBS, que ofrece información detallada a las familias, sobre el menú diario en el colegio, así como recomendaciones para los desayunos,meriendas y cenas, incluyendo la lista de la compra y algunas recetas; con el objetivo de alcanzar un adecuado equilibrio nutricional al finalizar el día.

Pasaporte a Cambridge

Carmen Barroso, alumna de CBS, ha sido oficialmente admitida para cursar la carrera de Ciencias Naturales en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Para ello, Carmen ha tenido que someterse a un duro proceso de selección que incluía requisitos académicos muy altos: un mínimo de tres A Levels con notas superiores a A*/A*/A. Además, nuestra alumna tuvo que superar un proceso de selección y dos entrevistas, una por Skype y otra presencial en Cambridge. Esta universidad ha sido considerada como una de las tres mejores universidades del mundo junto a Harvard y Stanford según los ránkings más prestigiosos.

La joven cuenta que “yo he entrado a la carrera de Natural Sciences, por la rama de ciencias físicas. Lo que se estudia en el primer año es matemáticas y tres asignaturas de ciencias experimentales de las cuales puedes elegir: Física, Química, ciencias de los materiales y ciencias medioambientales. Ya en el segundo año te puedes especializar en la ciencia que más te guste. Lo que me gusta de esta carrera es que en el primer año es más general, y puedo estudiar asignaturas que no he visto antes como ciencias medioambientales”.

Sus profesores cuentan con satisfacción que para ellos, es un orgullo enorme, el saber que están dando clase a una alumna que va a la mejor universidad de Europa y una de las tres mejores del mundo.

Por su parte, el director del CBS, Agustín Aycart, nos dice, visiblemente emocionado que “Para mí ver a Carmen en Cambridge, no solo es un orgullo, también es una alegría enorme al comprobar que una Universidad como la de Cambridge, cuyo foco está en la persona, en sus valores y su formación, en su nivel académico, pero también en su compromiso con la sociedad, ha tenido en cuenta todas las virtudes que nosotros ya conocíamos de ella. Siempre tan organizada, puntual, colaboradora y responsable, en el colegio siempre la admiran por su buen desempeño. Sin duda esta es la muestra de que todo esfuerzo conlleva una recompensa. Nos sentimos orgullosos de este hito tan importante en su vida, que deja bien en alto su nombre y el de nuestro Colegio. Estoy seguro de que sabrá aprovechar su gran potencial y que cumplirá toda meta que se proponga”.