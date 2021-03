Empieza la primavera en buena forma

Quieres mantenerte en forma a toda costa pero tras un año de pandemia mundial debido al Covid-19, se hace cada vez más difícil. Con los gimnasios cerrados, las normas sobre distancia social y restricciones de movilidad, el camino para mantenerse en forma es cada vez más complicado. También es posible que no seas del tipo de persona a quien le gusten los gimnasios y prefiere el ejercicio en la intimidad, puede ser que no te convengan nunca los horarios o simplemente que tu economía no permite una membresía anual. Así que con pandemia o sin ella, si eres de los que prefieren trabajar el cuerpo en tu casa has venido a parar al lugar oportunidades. Te contamos todo lo que necesitas saber, ya que incluso sin accesorios ni máquinas, puedes desarrollar músculos y quemar calorías sin necesidad de asistir a ningún centro deportivo.

¿Por qué es importante mantenerte fitness en casa?

Especialmente en estos tiempos, nuestro cuerpos y mentes necesitan ejercicio para funcionar bien, prevenir el aumento de peso y mantener el ánimo durante esta difícil etapa.

El ejercicio físico nos ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, mucho menos susceptible a las infecciones y a sus efectos secundarios y más capaz de recuperarse prontamente de ellas. Reduce la incidencia de enfermedades transmisibles (por ejemplo, infecciones bacterianas y virales) y no transmisibles (por ejemplo, cáncer), lo que implica que el sistema inmunológico mejora notablemente con sesiones de ejercicio regulares.

Antes incluso de que se anunciaran las condiciones restrictivas, la inactividad física costaba al mundo 5,3 millones de vidas al año.

Por lo tanto, hay que pensar en formas de limitar los efectos del impacto de la crisis del COVID-19, así como su impacto sobre enfermedades crónicas a largo plazo.

¿Qué tipo de ejercicios ayudan a mantenerse en forma en casa?

Realmente no se necesita mucho esfuerzo ni dinero para diseñar un programa de entrenamiento eficaz en casa.Un programa de entrenamiento o mantenimiento físico eficaz tiene cinco componentes, todos los cuales puedes hacer en casa

Calentamiento

Un ejemplo de calentamiento podría ser dar una caminata al aire libre o en una cinta de correr. También serviría un paseo lento en una bicicleta estática.

Entrenamiento cardiovascular

Puedes caminar o pedalear más rápido, haz ejercicios aeróbicos con un video o salta la cuerda, lo que sea que disfrutes y que acelere tu ritmo cardíaco. Hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular antes de desayunar es muy recomendable para activar el metabolismo.

Ejercicios de resistencia

Para los ejercicios de resistencia es tan simple como hacer sentadillas, flexiones y abdominales. También puedes trabajar con mancuernas pequeñas, pesas o bandas elásticas.

Flexibilidad

Aumenta tu flexibilidad con estiramientos en el suelo y practicando posturas de yoga.

Enfriamiento

El último paso, el enfriamiento debe ser similar al calentamiento. Es decir, conviene hacer trabajo cardiovascular a un nivel bajo para reducir la frecuencia cardíaca y llevarla a un estado de reposo.

¿Que equipo de fitness es necesario para hacer ejercicio en tu casa?

Aunque hay ejercicios como flexiones y abdominales que puedes hacer fácilmente sin ayuda de ningún equipo extra, si tu idea es hacer ejercicio en serio desde casa, te vamos a hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, una simple cuerda para saltar te asegura un entrenamiento de cuerpo completo que puede sustituir perfectamente a otros métodos como correr o andar en bicicleta. Ya que la nombramos, una bicicleta estática junto a las populares cintas para correr no suelen faltar en aquellas casas que deciden construir su mini espacio de entrenamiento. También se han popularizado mucho las máquinas de remo que recrean la postura y el ejercicio que se realiza en este deporte.

Como objetos manejables, pequeños y funcionales, cuentas con un sinfín de artilugios en el mercado que te ayudan a mantenerte en forma.

Mancuernas

Para ejercitar abdominales superiores, inferiores y oblicuos. También pecho, hombros, triceps, biceps, espalda y piernas

Bandas elásticas

Las bandas elásticas permiten entrenar todas las partes del cuerpo. Existen bandas de diferentes resistencias lo que nos permite adaptar la carga y repeticiones según lo que queramos hacer. Con ellas conseguimos menor riesgo de lesionarnos, ganamos movilidad articular y nos alivia los dolores por sobrecarga.

Pelota de pilates

Una pelota de pilates es el equipo que nos ayuda a conseguir de forma más rápida los siguientes beneficios: mejora la postura corporal, tonifica los músculos, incrementa la fuerza y la agilidad, ayuda a aumentar la velocidad y reduce los riesgos de lesiones.

Barra americana

Esta barra vertical, usada para el llamado “pole dance” se ha popularizado enormemente en los últimos años. Y ha pasado rápidamente al interior de muchos de nuestros hogares. No es de extrañar ya que la barra americana fortalece y tonifica todo el cuerpo. Especialmente las piernas, los brazos y los glúteos, pero también la espalda, los hombros y el cuello.

Esterilla de yoga Recomendamos este sencillo objeto para realizar tus sesiones de yoga que te ayudarán especialmente a mejorar la flexibilidad de tu cuerpo, pero también un lugar donde hacer estiramientos, flexiones, abdominales, etc...