"El ruido político en torno a Sánchez me inquieta"

–¿Logrará que la Junta de Andalucía cambie de opinión sobre la tasa turística o la Ley de Capitalidad?

–La fiscalidad turística llegará sí o sí. Hay dos posibilidades, Madrid modificando la Ley de Haciendas Locales o que la Junta cree una ley especial como tiene Cataluña o Baleares. Sólo digo que no hay ninguna ciudad en el mundo que los turistas hayan dejado de ir por la aplicación de esa tasa turística. Espero que sea una realidad en los próximos cuatro años. Sobre la Ley de Capitalidad. Pido ese reconocimiento para contar un plus de financiación y un tratamiento especial porque somos la capital al igual que le ocurre a Barcelona con respecto a Gerona o Lérida. Esto no se trata de ir en contra de ninguna otra ciudad andaluza.

–¿Aún escuece perder el vuelo con Nueva York sobre la bocina?

–Pues sí, me molestó en su momento, ya está olvidado. Estamos trabajando en las conexiones de larga distancia porque creo que el aeropuerto de Sevilla después de la ampliación tiene que tener conexiones con Oriente y con América. Se ha intentado vender como una competencia con Málaga, cuando nosotros colaboramos con esa ciudad, Granada, Cádiz o Córdoba. Lo único cierto es que nosotros teníamos una comunicación de la compañía donde se nos decía que Sevilla estaría en la temporada de la primavera del 23 y en cuatro días hubo un cambio de opinión. ¿El motivo?

–Mirando a las urnas de mayo, ¿te beneficia que la oposición al completo sean caras nuevas?

– Lo que pienso es que Sevilla tiene ahora mismo una buena coyuntura económica, está en el inicio de un nuevo ciclo inversor y tiene estabilidad política a pesar de no tener mayoría absoluta. Hay paz social con los sindicatos de los distintos servicios públicos. Con todos esos argumentos la pregunta es, ¿para qué cambiar? La estabilidad en los gobiernos a medio plazo siempre han dado su fruto.

–¿Qué dicen las encuestas internas del partido?

–Después de las elecciones andaluzas y el varapalo que sufrió mi partido, mantener el mismo número de concejales actuales con perspectiva de crecimiento no es un mal resultado, pero indudablemente no me voy a dejar guiar por eso. A mí me vale mucho más los inputs que recibo en la calle, el que todo son sensaciones positivas.

–¿Le afectará la crispación que rodea a Pedro Sánchez y los últimos coletazos de los ERE?

–Claro que me inquieta el ruido político, digamos que los ciudadanos nos pagan a los políticos para que gestionemos los recursos públicos, lleguemos a acuerdos y mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando la política se enturbia de la manera que está enturbiada la política nacional me preocupa y me abochorna, algunas veces cuando veo determinado determinados espectáculos. He intentado, en lo que concierne a los debates en el salón de Pleno, que no nos contaminemos de esos métodos. Podemos tener discrepancias, pero mantenemos las formas independientemente de que pueda haber algunos debates más crispados que otros. Aspiro es que ese ruido político no contamine las elecciones municipales, los ciudadanos son lo suficientemente maduros para saber que lo que se vota el 28 de mayo. Respeto a los ERE, creo que electoralmente hablando ya está amortizado el asunto. No soy insensible al verlos entrar en prisión. A algunos los he conocido y son compañeros de partido"