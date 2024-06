La Escaloná, sabores andaluces a través de la auténtica cocina sevillana

Situado en la plaza de la Alfalfa, 12, el restaurante La Escaloná se ha convertido en un destino inigualable para todos aquellos que andan buscando deleitarse la auténtica cocina sevillana y andaluza. Este acogedor establecimiento, en pleno centro de Sevilla, ofrece un viaje culinario a través del tiempo gracias a su cuidada carta y a su decoración, que preserva la arquitectura original del edificio. Detrás se encuentra el Grupo hostelero Lima Sorda, con más de tres décadas de trayectoria en gastronomía y restauración. La historia de La Escaloná es una historia de amor por la gastronomía. Fundado por Andrés Escalona, quien siempre ha creído que hacer lo que amas significa no trabajar ni un solo día en tu vida, el restaurante ha florecido gracias a esta filosofía apasionada. Escalona comenta con frecuencia: “Siento que no he trabajado durante 32 años”, reflejando su dedicación y amor por la cocina.

El grupo Lima Sorda se compone de varios restaurantes, cada uno con un concepto, estilo y personalidad únicos, pero unidos por un objetivo común: ofrecer a sus clientes una experiencia gastronómica inolvidable. Estos restaurantes se enmarcan en el concepto de fine dining, caracterizado por una cocina de excelente calidad, altos estándares de servicio y ubicaciones excepcionales.

Desde su fundación, La Escaloná ha sido sinónimo de calidad y tradición y cada plato del menú refleja la pasión por la gastronomía andaluza. Entre las especialidades de la casa destacan platos como la ensaladilla tradicional de gambas, un clásico sevillano reinterpretado con un toque moderno; el salmorejo de remolacha con lluvia de queso, que sorprende con su vibrante color y sabor refrescante; y las milhojas de berenjenas y queso de cabra con crema de dátiles, una combinación perfecta de sabores y texturas. Las alcachofas crujientes con salsa al whisky y taquitos de jamón son otra delicia que no puedes dejar de probar, al igual que el pulpo a la gallega con mayonesa de soja, que ofrece un giro innovador a un plato tradicional.

Para los amantes de las carnes, el entrecot de vaca Simmental madurado 40 días es una elección segura, garantizando una experiencia de sabor profundo y jugoso. El risotto de boletus y setas con parmesano es otra opción destacada, perfecta para quienes buscan una opción cremosa y reconfortante. Y, por supuesto, las patatas bravísimas, un imprescindible en cualquier mesa de tapas, que en La Escaloná se preparan con una salsa picante que eleva el plato a nuevas alturas.

El restaurante está ubicado en un edificio histórico que ha sido cuidadosamente restaurado para conservar su arquitectura original. Los techos abovedados altísimos y los elementos de forja antigua crean un espacio único y acogedor. Las paredes, decoradas con estuco verde, añaden un toque de frescura y vitalidad al ambiente.

El salón interior, con capacidad para 35 comensales, ofrece un espacio íntimo y confortable, ideal para disfrutar de una comida tranquila. Además, el restaurante cuenta con una amplia zona de bar, perfecta para aquellos que prefieren una experiencia más casual. La terraza exterior, con sus vistas sorprendentes, es el lugar ideal para disfrutar del clima sevillano mientras se saborea una de las muchas delicias del menú.El equipo de La Escaloná se esmera en ofrecer un servicio ágil y esmerado, garantizando que cada cliente se sienta bienvenido y atendido. La dedicación al detalle y el compromiso con la satisfacción del cliente son evidentes en cada aspecto del servicio, desde la presentación de los platos hasta la atención personalizada.