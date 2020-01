Espadas responde a los que lo ven fuera del Ayuntamiento de Sevilla: "Aquí hay alcalde para rato"

Tras saltar la liebre la semana pasada, Juan Espadas ha salido este lunes a matizar su posible futuro lejos del Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde ha dejado claro que no piensa "despistarse" en cuestiones que vayan más allá de la dirección de la ciudad de Sevilla y echa un capote al papel de su compañera de partido y actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz.

"Como comprenderán la secretaria general del PSOE en Andalucia que está en su pleno papel de oposición en el Parlamento andaluz está centrada en poner de manifiesto y denunciar cuando el Gobierno andaluz no hace las cosas cómo debe y cómo esperan los ciudadanos andaluces y ahí tiene todo el apoyo del alcalde de la ciudad más grande que preside el PSOE y además de su compañero de partido y amigo Juan Espadas", ha explicado el alcalde este lunes.

Los rumores sobre una posible candidatura del alcalde de Sevilla a la Presidencia de la Junta se airearon el pasado viernes cuando, tras su intervención en el acto de la Agenda Urbana 2030. Foro de la Nueva Ciudad, él mismo reclamó para el PSOE un proyecto "ganador" que pudiera recuperar el Gobierno de la Junta de Andalucía. "Estoy para lo que mis compañeros decidan", llegó a decir Juan Espadas sobre el PSOE-A.

Este lunes, tres días después, el alcalde ha aclarado que es "inevitable" que en la actualidad política se produzcan este tipo de "especulaciones", pero entiende que "al final se hacen cábalas porque todos quieren o intentan acelerar y precipitar procesos".

"No dije muchas de las conclusiones que los medios de comunicación han sacado de mi intervención en Madrid la pasada semana, además de que conscientemente no quería decirlo porque ni es el momento ni estoy en ese tipo de hipótesis", advierte.

"Me refiero concretamente a los que me recuerdan pleno tras pleno que yo he dicho que me voy a ir y yo no he dicho eso. En su día di mi opinión personal sobre los mandatos municipales y específicamente me refiero al PP su portavoz, y a cualquiera que piense que me voy mañana, que vaya sentándose en el banquillo porque no es así ya aquí hay alcalde para rato", ha explicado, haciendo alusión a los resultados de las últimas elecciones a los proyectos para los que se ha comprometido con la ciudad y sus ciudadanos. "Entiende que los ciudadanos hace unos meses "tomaron una decisión y con una mayoría solvente", así que considera que "lo que hay que hacer es trabajar y hacer lo que se comprometió, teniendo que tomar "muchas decisiones importante". "Tenemos presupuesto y un año muy intenso por delante. No me voy a despistar en otro tipo de cuestiones", ha sentenciado.

En este sentido ha aclarado que su intención es que cuando "toquen" esos procesos orgánicos, no se quedará "sentado mirando al tendido", sino que, como el resto de compañeros socialistas, participará en la toma de decisiones más adecuadas para que, según ha insistido, "el PSOE vuelva a ser un proyecto ganador en Andalucía".

"Ello es absolutamente compatible con que sea alcalde. Estoy en el gobierno de la ciudad y cualquier otra cuestión de tipo orgánico ahora mismo ni toca ni vamos a perder el tiempo hablando de ella todos los días. Cuando llegue el momento se verá lo que cada cual hace. Yo, ahora mismo, ser alcalde de esta ciudad" ha matizado.