Espadas planifica su marcha de la Plaza Nueva

La coordinación de las empresas municipales también entró de lleno en la agenda política del alcalde. Y no es algo simplemente simbólico, pues Espadas ya figuraba como presidente de todas. Las empresas municipales son la joya de la corona y sus resultados, si son buenos, son también consecuencia directa de las acciones del gobierno. Para coordinarlas Espadas cuenta con Castreño. Las maniobras orgánicas dejaron a la ex concejal fuera de las listas municipales pero, desde un primer momento, el alcalde manifestó la intención de contar con ella y buscarle un hueco clave en la estructura directiva.

¿Coincidirá el elegido con la lista?

Con el reglamento del Partido Socialista en la mano, el testigo como máxima autoridad municipal lo recogería la primera teniente de alcalde, Sonia Gaya. Eso es algo bastante improbable, ya que es una persona muy cercana a la ex presidenta andaluza Susana Díaz. El siguiente en la lista es Antonio Muñoz, del que Juan Espadas dijo esta semana que “tiene muchas virtudes, es imaginativo y ha llevado a cabo políticas transformadoras y ambiciosas en sus áreas”. No quiso dejarse al resto de concejales: “Muñoz no podría hacer las cosas que hace si no fuera porque otros compañeros también hacen bien su tarea. Cuando organiza un evento, Juan Carlos Cabrera garantiza que salga bien en términos de movilidad o seguridad”. Al interrogante de quién asumirá la Alcaldía hay que sumarle si el elegido será o no el candidato en las municipales de 2023. Lo único seguro es que el sucesor deberá ser designado en unas primarias.