El Pleno de investidura de Antonio Muñoz como alcalde de Sevilla será antes del 3 de enero

“Seguiré trabajando por mi ciudad, pero ahora también para toda Andalucía”. Juan Espadas ya no es alcalde de Sevilla tras el Pleno celebrado ayer para tomar conocimiento de su renuncia después de una década de vida municipal aludiendo al “reto importante” de liderar la candidatura del Partido Socialista andaluz para las próximas elecciones autonómicas, al tiempo que reconoció “errores. Si no he podido verlos antes, me disculpo ahora”.

El ya ex primer edil socialista destacó durante su intervención la recuperación demográfica, el incremento de afiliados a la Seguridad Social (de 309.000 a 376.818 en 2021), la reducción del número de parados (de 85.200 a 67.212) y el aumento de empresas, pasando de 47.662 a 50.973, un “récord histórico”, remarcó. Espadas se mostró “orgulloso y satisfecho” por “haber servido a mi ciudad dando todo lo que ha estado en mi mano”. Tras desglosar la ciudad que se encontró en 2015, se abrazó a su sucesor, Antonio Muñoz.

En su escrito de renuncia, el ex primer edil recuerda que ha estado más de diez años en la vida municipal –los cuatro primeros como portavoz del PSOE en la oposición y los seis últimos como regidor–, y asegura que ser alcalde de Sevilla es un “apasionante camino” en el que sólo siente “agradecimiento y satisfacción”.

"Ser alcalde de Sevilla es un apasionante camino en el que solo siento agradecimiento ante el privilegio de haber representado a mi ciudad”

Así, subraya el “privilegio” de haber representado a su ciudad entregándose “por completo” a su servicio y habiéndose sentido siempre “acompañado” de la mano de la ciudadanía “sintiendo su confianza, crítica constructiva y comprensión en los momentos fáciles y también en los difíciles, en los que seguro que pude haber hecho más y mejor”.

Destaca de su etapa el plan estratégico “Sevilla 2030, una ciudad compartida” con el que Sevilla prepara su futuro respetando “su importante pasado y sus tradiciones”.

Según Espadas, cuando tomó posesión por primera vez como alcalde en junio del 2015, él y su equipo tuvieron claro su trabajo, “construir juntos” una ciudad mejor de la que se encontró, con más oportunidades para el empleo y la vivienda, especialmente de los jóvenes; una ciudad más atractiva para la inversión y en la que “el propio Ayuntamiento usara todas las herramientas a su alcance para ser el principal dinamizador de la economía”.

"La ciudad disfruta de su presente y prepara su futuro, como se plasma en el Plan Estratégico 2030”

“Con sentimiento profundo y con el mismo sentido de la responsabilidad con el que siempre he asumido que estar en política es la mejor forma de rebelarse ante las injusticias o ante una realidad que te gustaría contribuir a mejorar y tomar partido para cambiarla, he tomado la decisión de renunciar a la Alcaldía para seguir trabajando por mi ciudad, pero ahora también por Andalucía”, explica.

Espadas finaliza asegurando que mantiene “la ilusión intacta, con la confianza de que el proyecto de progreso para Sevilla continúa y con el orgullo de haber servido a mi ciudad dando todo lo que ha estado en mi mano”.

El socialista tomará posesión de su acta de senador hoy, cargo incompatible con primer edil que lo obligó a precipitar su marcha pese a los planes anunciados previamente que fijaban esa renuncia para el 7 de enero. La delegada de Hacienda y teniente alcalde, Sonia Gaya, es alcaldesa en funciones, teniendo diez días hábiles para convocar el Pleno de investidura del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo como alcalde a propuesta del grupo municipal socialista. Será el 29 o 30 diciembre o el 3 de enero.