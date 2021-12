Exención fiscal: qué es y cómo conseguirla en tu empresa

Dada la etapa de incertidumbre económica que las empresas nacionales e internacionales están viviendo en estos momentos, no es de extrañar que estas últimas se encuentren en una búsqueda constante de incentivos para sus trabajadores. De esta forma, no solo consiguen que la crítica situación actual se vea reflejada en sus labores, sino que hacen lo propio en su economía a través de exenciones fiscales, evitando así peticiones de aumento de sueldo.

Algunas de las soluciones de exención fiscal para empresa más comunes pasa por poner a su disposición un seguro médico, por ejemplo. Asimismo, has de saber que las dietas, el acceso a formación especializada, las actividades lúdicas y el reparto de premios, entre otros, se consideran beneficios sociales de igual manera. A continuación te explicamos en qué consisten estos términos.

Qué es la exención fiscal

Tal y como indica su propio nombre, la exención fiscal te libera de la obligación de tener que hacer frente a un determinado impuesto. Sin embargo, esta exoneración no tiene lugar siempre, sino únicamente cuando una persona física o jurídica lleva a cabo una acción que trae consigo dicha concesión. De acuerdo con los expertos, no se debe confundir con otro concepto, la deducción fiscal. Esta última hace referencia a la devolución del gravamen tras un período de tiempo, mientras que el término que nos ocupa se aplica en el momento del pago o compra.

Ventajas de los beneficios sociales

Si bien los beneficios sociales tienen como principal objetivo mejorar la calidad de los empleados de una empresa tanto dentro como fuera de sus respectivos puestos de trabajo, no podemos obviar que también posibilitan la consecución de las exenciones fiscales que hemos comentado en el apartado anterior. Concretamente, un Programa de Beneficios Sociales implica una exoneración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, comúnmente conocido por el acrónimo IRPF.

No obstante, es de recibo mencionar que los privilegios económicos que ofrece no van a parar al bolsillo de la compañía en cuestión, sino al de los asalariados de la misma. De modo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que se trata de un conjunto de incentivos que, además de velar por el bienestar de todos los integrantes de la plantilla, persigue mejorar la economía de cada uno de ellos a través de la devolución del citado gravamen. También cabe destacar que algunos programas de Beneficios Sociales permiten exenciones en el Impuesto de Sociedades. Prueba de ello es la tarjeta Up Cheque Gourmet, por ejemplo.

Entre algunas de las ventajas de los beneficios sociales, encontramos el incremento de la productividad de los trabajadores, pues aspectos como las exoneraciones fiscales no son sino alicientes para estos últimos. Por otro lado, ayudan a promover una mejor imagen de la empresa, así como la fidelización de los empleados y la llegada de talento joven.

En definitiva, además de las devoluciones económicas, la obtención de la exención fiscal a través de los beneficios sociales de cualquier empresa que se precie trae consigo infinidad de ventajas para todos sus trabajadores y, por consiguiente, para ella misma.