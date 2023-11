Francisco Herrero, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla

El pleno constituyente de la Cámara de Comercio de Sevilla que se ha celebrado esta mañana, ha reelegido como presidente de la institución a Francisco Herrero León, contando con el apoyo mayoritario de los vocales del Pleno. Una sesión plenaria que ha estado presidida por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla de la Junta de Andalucía, Antonio Augustin Vázquez.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, tras su elección, ha agradecido a los miembros del pleno la confianza depositada en su persona así como a todas aquellas empresas que le acompañaron durante la anterior etapa de su mandato, “porque todos contribuyeron de una u otra manera a hacer más importante el proyecto cameral.”

Herrero continuó afirmando que “es un honor y un gran reto por el que siento una gran ilusión cumplir el mandato que me otorgais para poder continuar con esta gran tarea de representación en la institución que me permitirá, junto al equipo de dirección de la cámara, poder desarrollar los proyectos que teníamos diseñados y cuya culminación podremos llevar a cabo.”

El reelegido presidente afirmó que “a lo largo de estos 17 años de trabajo hemos logrado convertir a la Cámara en un referente en España e internacionalmente en Iberoamérica, de la Red Cameral, hemos alzado la voz y defendido los intereses de nuestras empresas ante los gobiernos locales, autonómicos y nacionales y lo hemos hecho sin complejos y con la autoridad necesaria por el apoyo que siempre nos han demostrado los miembros del Pleno.”

Herrero continuó afirmando que “quiero que sepáis que la Cámara de Comercio de Sevilla tiene una característica la independencia y la autonomía en su actuación. Esta independencia y autonomía es tanto de las diferentes fuerzas políticas y de las administraciones como de otras organizaciones de carácter empresarial que han querido tradicionalmente influir y condicionar la acción de nuestra Cámara de Comercio. Para continuar afirmando que “coordinación y colaboración con otras organizaciones públicas y privadas Siempre, subordinación y control por parte de ellos, Nunca. No lo he permitido en el pasado ni lo voy a permitir en el futuro. El éxito de esta Cámara está precisamente en esa libertad de acción de sus órganos de gobierno. La Cámara hará y acometerá los proyectos que sus órganos de gobierno quiera y no se dejará influir por ninguna entidad externa. Y esto lo podremos hacer porque tenemos una solvencia y una independencia económica y financiera fuera de toda duda. Esta es nuestra gran fortaleza y nuestro principal valor añadido que ofrecemos a las empresas, pymes y autónomos de nuestra provincia.”

Francisco Herrero finalizó su intervención afirmando, que “tenemos un gran proyecto de futuro que me gustaría hacer realidad con todos los que hoy os dais cita aquí. Os pido vuestra ayuda para llevarlos a cabo y os emplazo al próximo pleno de la Cámara de Comercio el día 12 de Diciembre, donde me comprometo a plantearos el diseño de lo que será nuestro Plan Estratégico 2023-2027”.

En el Comité Ejecutivo, el presidente de la Cámara estará acompañado por Francisco Moreno (Fedeme) como Vicepresidente Primero, por María Contreras (Azvi) como Vicepresidenta Segunda, siendo la primera vez que la corporación nombra a una mujer en dicho puesto, por Joaquin Caro como Tesorero (en representación del sector Servicios a las empresas), Carmen Ponce representando a la Industria Agroalimentaria, Angel Díaz en representación de Turismo, Vicente Martín, representando al Comercio, Antonio Martín Pozo (Gaesco), Carlos Garcia Gandul (Fica), Raquel Sanz (Sector portuario).

El nuevo Pleno está compuesto por 60 vocalías de diferentes sectores económicos como la Industria, la Energía, la Construcción, el Comercio y los Servicios. Doce de estas vocalías han sido designados por la Confederación de Empresarios de Sevilla, como organización empresarial más representativa de la provincia y tres como representantes de empresas por Aportaciones Voluntarias. Se trata de un pleno con una renovación del 50% de las empresas que lo conforman de las que el 45% son de la provincia, con unporcentaje de mujeres del 30% y con una edad media de los vocales de 56 años.