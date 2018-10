Fútbol europeo con el Betis y el Sevilla y la reaparición de Zoido

¡Buenos días! Hoy 4 de octubre muchas miradas están puestas en la Liga Europa, donde los dos clubes de la ciudad disputarán hoy partidos.

El Betis y su estadio doce estrellas

El club verdiblanco se enfrenta al Dudelange. El nulo pedigrí del rival y la hora (18.55) no van a impedir que el Villamarín disfrute del esperado retorno a Europa.Antes, incluso, de que el balón eche a rodar merece la pena sentarse a disfrutar del ambiente.

Europa, como el más dulce señuelo para el Sevilla FC

El club de Nervión se mide esta noche (21:00) con el Krasnodar. Con esta segunda cita europea, el Sevilla está próximo a culminar su maratón de partidos antes del parón de octubre con la mejor racha jamás imaginada.

Sevilla acoge una cumbre de aerolíneas de bajo coste, entre otras citas

Sevilla refuerza su imagen como destino turístico de moda y albergara, desde hoy y hasta final de año, doce citas importantes para el sector. La cumbre internacional de aerolíneas de bajo coste y largo recorrido organizada por el Centro para la Aviación Asia-Pacífico (CAPA), se celebra por primera vez fuera de Asia.

La reaparición de Zoido

El ex alcalde y ex ministro reaparece en Sevilla para apoyar la recaudación del movimiento Pro Vida, gran coartada para reencontrarse en público con la otra facción del PP de Sevilla y escenificar la concordia. No dejes de leer hoy la Caja Negra.

Una buena noticia para los usuarios de la sanidad pública

Los usuarios de la sanidad pública celebran hoy el anuncio del Servicio Andaluz de Salud de reforzar las plantillas de los centros de atención primaria. En la provincia se incorporarán en este último trimestre del año 285 sanitarios, 61 de ellos en la capital.

El fraude de las peluquerías de bajo coste

La operación continúa abierta y es posible que hoy trasciendan nuevos datos. La Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ha destapado un fraude a la Seguridad Social a través de la cadena de peluquerías Low Cost.

Debate sobre los padrastros y las casas y las custodias de los niños

Más de 300 jueces y abogados de familia asisten hoy en Sevilla a unas jornadas en las que se analizarán, entre otros temas, el aumento de las demandas para solicitar la extinción del derecho a uso de una casa porque comienza a convivir un tercero ajeno a la familia. Con una conclusión de fondo: los padrastros y madrastras han dejado de ser los malos.

Además...

Un vídeo. La Virgen de la Victoria recibe la réplica de la Medalla de la Ciudad y la hermandad de Las Cigarreras se prepara para disfrutar de los actos previos a la coronación del 13 de octubre.

Una fecha. Hace diez años de la muerte de Mario Maya, durante la Bienal de 2008, y su magisterio sigue vivo en los mejores artistas del baile actual.

Un dato. Lo dice una investigación de la Universidad de Sevilla: la temperatura del interior de las viviendas del sur de España puede subir 3,5 grados por el cambio climático. Una previsión que afecta mucho a las condiciones de confort y salud y al riesgo de pobreza energética.

Y unas pistas. Si estás pensando ya en el fin de semana, aquí te dejamos algunas recomendaciones para que vayas organizando tu agenda de ocio.

Feliz jueves.