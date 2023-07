El Gobierno admite que Sevilla no recibe subvenciones directas para financiar el transporte público

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que dirige Raquel Sánchez (PSOE) ha admitido este jueves a este periódico que Sevilla no recibe subvenciones directas para financiar la explotación del transporte público. Y ha aclarado, además, que es el Ministerio de Hacienda quien gestionaba hasta 2020 estas subvenciones directas. La ministra se encuentra este jueves en Sevilla para clausurar la Climate Action Sevilla Summit, evento en la capital andaluza que acoge a los mejores expertos y profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, la acción climática y la economía verde y azul.

"Este Ministerio es consciente de esta situación y por ello plantea un nuevo sistema en la Ley de Movilidad Sostenible (LMS), que ha decaído dadas las actuales circunstancias electorales, pero que es un proyecto maduro que podría ser recuperado por el próximo Gobierno, como sería nuestro deseo", ha señalado el Ministerio de Transportes a preguntas de este periódico.

El objetivo de Transportes desde entonces ha sido que, "a través de la Ley de Movilidad Sostenible (LMS), se estableciera un nuevo sistema de financiación que ya no tuviera estas particularidades".

"Este cambio legislativo que desde el Ministerio de Transportes se ha puesto en marcha afecta no solo a Sevilla, sino a todos los municipios que cumplan con los nuevos requisitos que marca la LMS, siempre que esta siga su curso y aprobación", añade el ministerio de Transportes.

Sevilla quiere Metro cuantifica en 400 millones de euros el montante que le corresponde a Sevilla por estas subvenciones perdidas que sí han recibido en cambio Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias.

Transportes aclara que solo "desde 2021, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) gestiona las subvenciones nominativas a consorcios y autoridades metropolitanas de transporte (Las cuatro mencionadas), así como las subvenciones por concurrencia competitiva a favor de Entidades Locales para financiar servicios de transporte colectivo urbano".

🚌𝗦𝗘𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 ES LA ÚNICA CIUDAD ESPAÑOLA DE SU TAMAÑO 𝗦𝗜𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗧𝗔𝗟 PARA EL TRANSPORTE🚇👉Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias reciben anualmente una partida estatal👉 Sevilla nunca la ha recibido⤵️De nuevo, ¡Somos la excepción!⤵️ pic.twitter.com/16hEoPdBry — SevillaQuiereMetro (@Sevquieremetro) July 6, 2023

El Ministerio de Transportes recalca que no ha dejado de invertir en Sevilla, aunque no conste como subvención directa.

"En Sevilla concretamente no se ha dejado de invertir desde este Ministerio. Por ejemplo, aunque no conste como subvención directa 'per se', tiene en marcha un convenio para la ampliación de la Línea 3 de Metro por más de 1.300 millones de euros, de los que la mitad (650 millones) serán financiados por Mitma (Ministerio de Transportes). Esa cantidad es muy superior respecto a lo que se da a las ciudades antes mencionadas en el concepto de subvenciones directas con las que se quiere comparar, y también a lo que solicitan como compensación (400 millones en 20 años) que, por otro lado, tendrá que ser el Gobierno entrante el que decida sobre este particular".