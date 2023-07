El Grupo Socialista pide a Sanz "no limitarse a acciones policiales" frente a cortes de luz en Sevilla y "exija medidas" a Endesa y Junta

El Grupo Municipal Socialista ha elevado a la Comisión Especial de Control y Fiscalización al Gobierno una pregunta para que el gobierno local "aclare qué medidas de urgencia" ha impulsado para paliar a corto plazo el problema de los cortes de luz en distintos barrios de Sevilla. Asimismo, se requerirá del gobierno de la ciudad que "indique los compromisos reclamados de las distintas entidades con responsabilidad en la gestión de este asunto, como son la compañía Endesa o la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía".

El año pasado, el gobierno municipal, bajo la gestión de Antonio Muñoz, cedió a la empresa Endesa doce espacios para la construcción de nuevos transformadores en las zonas con más cortes de luz: Su Eminencia, Padre Pío, el polígono empresarial El Pino, la barriada de La Plata, Torreblanca y el Polígono Sur. La cesión se realizó por diez años prorrogables y con carácter gratuito, con el fin de acelerar las inversiones de la compañía, señala el grupo socialista en una nota de prensa.

Asimismo, "se agilizaron" en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente las autorizaciones "para la apertura de calicatas" en las calles para la renovación de redes de cableado. "Una vez ejecutadas estas medidas, queremos saber si Sanz aportará otras iniciativas de carácter municipal o si su palabra comprometida con los afectados se quedarán en buenas intenciones y en exigir tan sólo refuerzos policiales", ha dicho la concejal Mar González.

"El actual alcalde se comprometió, además, con la plataforma de afectados a que se impulsarían medidas estructurales para evitar los cortes de luz a medio y largo plazo, sin que se haya concretado en qué consistirán, por lo que también será preguntado por ello, así como por la intención del gobierno municipal de adoptar medidas de urgencia como la apertura de los centros cívicos o de participación activa durante todos los días de la semana o el refuerzo de los equipos de atención en emergencia, alimentación e hidratación a las personas sin hogar", abunda el comunicado.

El Grupo Municipal Socialista ha mantenido recientemente contactos con el vecindario de varios barrios sevillanos aquejados por los continuos cortes de suministro eléctrico en sus hogares, en algunas ocasiones de más de 12 o 14 horas, una situación que les ha llevado a volver a organizar asambleas vecinales y movilizaciones en los barrios y en las oficinas de Endesa, como la reciente ocupación del Centro Cívico Su Eminencia o la marcha de protesta del pasado jueves.

En palabras de la concejal socialista, que acompañó al colectivo Barrios Hartos en la marcha, "estamos ante un problema muy grave, en la medida en la que se están lesionando derechos fundamentales, que son sostenidos por la electricidad". Al respecto, "en julio de 2020, el Pleno aprobó una declaración institucional por unanimidad, donde, entre otros puntos, se solidarizaba con los vecinos afectados y se reclamaba a las compañías suministradoras, especialmente a Endesa, que llevaran a cabo aquellas inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico, y se encomendaba al resto de administraciones públicas a que se implicaran en esta problemática".

"Exigimos a la compañía que realice con urgencia todas las actuaciones necesarias para resolver un problema que no es nuevo y que afecta a cuestiones básicas como la salud de las personas, la movilidad, el trabajo o los negocios". Así, el Grupo Socialista reclamará al alcalde, una vez más, "que no improvise en su gestión", cuando de lo que se trata es de seguir una serie de acciones que ya estaban impulsadas por el anterior gobierno municipal. "No podemos consentir que haya tanta población de la ciudad que sufra los cortes de luz", ha añadido González.

Prueba de ello es, por ejemplo, que la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo acordó el 22 de junio de 2022 otorgar concesión administrativa directa y gratuita a Endesa del uso privativo de esos once espacios de la ciudad de Sevilla, al objeto de ejecutar en ellos nuevos centros de transformación de media tensión con los que se reforzasen las instalaciones en los barrios para evitar en el futuro bajadas de tensión y cortes de suministro.