Ofrecen una cuantiosa recompensa a quien encuentre un peluche perdido en Sevilla

Alev Filya vino de turismo a nuestra ciudad en el mes de mayo, mes de las flores, donde Sevilla tiene una belleza singular única de los días de primavera. Pero no vino sola. Nunca lo hace.

Hace 15 años Hilde le acompaña en el camino, desde que estuvo ingresada en el hospital con una grave sepsis que casi le juega la vida. Fue entonces cuando este simpático peluche en forma de burrito apareció en manos de su hermana. ‘Siempre cuidará de ti y hará que te recuperes’, le comentó la que, según nos cuenta, es más su mejor amiga que su familia.

Sin embargo, ahora Hilde no está. Después de recorrer Estados Unidos, Canadá, Turquía o Italia, el pequeño peluche desapareció el pasado ocho de mayo en Sevilla. Contaba Alev a este medio, buscando la ayuda ciudadana, que debió caerse de su mochila entre las 14.15 o las 14.25, en el tramo entre la Plaza de España y la Universidad de Sevilla. Poco antes, estuvieron tomándose fotos –entre esas imágenes se ve al protagonista de la conmovedora historia– en la conocida fuente de la Plaza, y dando un paseo para continuar con el turismo. Momento exacto en el que debieron perderlo. Fue al querer sacar algo de su mochila cuando se dieron cuenta de que Hilde no estaba y, desesperadamente, recorrieron sus pasos hacia atrás para intentar localizarlo. Pero el resultado no tuvo éxito.

El cariño es tal que la alemana aguardó una semana más en Sevilla para continuar la búsqueda de su peluche. Informaron al personal de la Oficina de Objetos Perdidos, colocaron carteles con la foto del juguete por las zonas de la ciudad donde consideraban que lo habían perdido, informaron hasta a la Policía Local para ver si podían hacer algo por recuperarlo.

Finalmente, Alev y su familia volvieron a Alemania con tristeza. A día de hoy, revisan cada día las webs de venta de objetos de segunda mano, por si alguien cuelga a su añorado Hilde. Además, ofrecen una generosa recompensa a quien lo encuentre, y piden que se pongan en contacto con ella. Si es así, y tienes la suerte de encontrarlo, ponte en contacto con nosotros a través de redaccion@diariodesevilla.es, y te redireccionaremos a la dueña.

‘Hilde es nuestro número uno’, nos comentaba Alev. Para muchos, un simple peluche. Para otros, uno más de sus vidas. El valor sentimental es tremendo; la historia que le acompaña, también. Quince años de recuerdos, momentos de valentía, de lucha y de apoyo que no pueden desaparecer. En Sevilla todo es posible.