Homenaje en forma de libro para Ismael Yebra Sotillo

Sine Die, sin fijar fecha o plazo. Cualquiera de los 400 artículos que el recordado Ismael Yebra Sotillo publicó bajo ese epígrafe de enero de 2015 a diciembre de 2021 se pueden leer de ese modo porque son atemporales, como la buena literatura que tanto le gustaba al "médico de la Alfalfa". En los 171 artículos que recoge el libro, editado por la Fundación Cajasol y coordinado por Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, quedan patente algunos de los temas más recurrentes del añorado Ismael Yebra.

Hay un elemento común a todos, su visión intimista, poética y también crítica sobre Sevilla; su racional españolismo sin fisuras; su gran ojo clínico con dotes proféticas sobre la sanidad en su conjunto; su afición desmedida a las buenas letras como lector y bibliófilo; y su innata bonhomía con los personajes que retrata, sean amigos o simplemente conocidos porque un buen hombre siempre busca el lado bueno de los demás. La presentación del libro en la Fundación Cajasol congregó a amigos del que fuera director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras hasta 2021. El acto estuvo presidido por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, Eduardo Osborne, abogado y escritor, Emilio Pérez Mallaína, profesor y catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y Pablo Gutiérrez-Alviz, director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Antonio Pulido destacó que, con esta obra, "se rinde homenaje a una persona admirable de relevancia pública y muy querida en Sevilla por su bondad, por su labor como médico y por su aportación como escritor y como columnista de prensa".

Durante la presentación, su compañero articulista en este periódico, Eduardo Osborne destacó el estilo propio de Yebra Sotillo, "que consigue para mí una cosa fundamental, y es que era perfectamente reconocible. En sus escritos está todo, su origen, su vida, su oficio, su familia, sus lugares sus lecturas, etc."

Osborne recordó que cuando empezó a colaborar en Diario de Sevilla, él y Yebra Sotillo eran "nuevos en la plaza y por esta razón congeniamos pronto" y reivindicó que los artículos de Sine Die, tenían “un cierto naturalismo de origen”, porque la Alfalfa “tiene algo de pueblo ubicado en el corazón de Sevilla”. Tras recordar los tres pilares fundamentales de la vida de Yebra Sotillo: familia, formación y amigos, Eduardo Osborne aseguró que pertenecer al tercer grupo, el de sus amigos, es "uno de los mayores méritos que haya podido contraer en mi vida".

Emilio Pérez Mallaína recordó algunas de las vivencias con Yebra, con anécdotas como que el médico "escribía en las servilletas de las tabernas".

El actual director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras cerró el acto manifestando su admiración hacia Yebra y sus trabajos. "He leído y anotado la producción literaria de Ismael: conferencias, escritos, etc. y me he quedado admirado por su vasta cultura, su agudeza intelectual y su ágil escrito de escritor".

Además de los 171 artículos, Pablo Gutiérrez-Alviz ha añadido el discurso que pronunció Yebra Sotillo El ejercicio de la Medicina como fuente de inspiración literaria, "en la que cita con frecuencia y admiración al médico y cuentista Chéjov. La gran mayoría de estos artículos y el discurso fueron redactados bajo la gravísima enfermedad de la que nunca se recuperó, y que sobrellevó con resignación cristiana e incluso buen humor. Ningún lector, ni siquiera el más observador pudo percibir la agonía", señaló.

Gutiérrez-Alviz afirmó que el articulismo libre "es una formidable manera combatir la dictadura moral que limita las libertades”. Yebra “niega el réquiem por el artículo", pero sobre todo, en su obra periodística, "se muestra como un amante de la ciudad de Sevilla” y un "fino observador de la degradación de la ciudad".Los títulos de muchos artículos, según Gutiérrez-Alviz, delatan la “desazón política” de quien le precedió como director de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. No sólo en temas relativos a España, sino “a la dictadura de lo políticamente correcto".

Además de los artículos, el libro recoge el discurso El ejercicio de la Medicina como fuente de inspiración literaria. "Cita muchos casos de eminentes médicos escritores, y abunda en que el contacto del galeno con la realidad enriquece los textos literarios. Y es que el médico lidia constantemente con la fragilidad humana y, aunque debe curar, aliviar y al menos consolar, siempre aprecia el dolor, el miedo, la pasión, la pobreza, el hambre..".

Sine Die es una obra, literaria variada, grata e interesante. Erudita y culta a pesar de su estilo llano. Un homenaje en forma de libro para un hombre que tanto amó las buenas letras.