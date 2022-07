Honores para los armaos más veteranos

No le voy a enmendar la plana a Julio Muñoz Gijón cuando dice que ser hermano mayor de la Macarena es más importante que ser presidente de los Estados Unidos de América. Más historia, sin duda. La hermandad se funda en 1590 y la Declaración de Independencia del considerado país más poderoso de la tierra tuvo lugar el 4 de julio de 1776. Pasado mañana cumple 246 años.

La importancia de la Macarena se la dan sus titulares y sus hermanos. El destino me ha regalado comprobar en sus adentros una de las tradiciones que hacen esta ciudad tan única y tan universal a la vez. Hoy se cumplen los 45 años de mi llegada profesional a Sevilla, para alojarme inicialmente en una pensión de la Gran Plaza que todavía sigue existiendo. Ya no está La Ponderosa, donde tomaba mis primeros cafés, con esa acrobacia numérica de los camareros haciendo las cuentas en el mostrador con la tiza que llevaban en la oreja. Puro Sillicon Valley. El periódico al que llegué es ahora un tanatorio.

No hay imágenes de lo que vimos dentro de la Basílica, pero pasará mucho tiempo para que se borren de la retina. Es muy difícil y casi temerario resumirlo en palabras. Cada uno lo contaría a su manera. Se vivía una jornada de convivencia de los armaos. La centuria despedía a cuatro de los suyos, a los que les ha llegado la hora del relevo. Un presente para cada uno de ellos: Ildefonso Damas Hurtado, Ricardo José Díaz Fonseca, Francisco Javier Mellado del Préstamo y Jorge López Álvarez. Muchos años protegiendo al Señor de la Sentencia, su guardia y su compañía por las calles de Sevilla. Unos penachos que forman parte de la arquitectura sentimental de la ciudad como los trajes de los seises, las espadañas de las iglesias o el trasiego de las hermanas de la cruz por las calles del dolor con el reclamo de la alegría.

El armao es una escuela de vida, una Universidad de la calle. En la basílica vi a un hijo de Loreto, el saetero y mayorista de pescado del mercado del Arenal que fue tantos años armao de la Macarena y que con su uniforme aparecía fotografiado por Benito Moreno en un libro de Pablo Garrido González editado por Padilla con la nómina de todos los emperadores. Tiberio, el que sale en los Evangelios, llevó las riendas del imperio entre Augusto y Calígula. Benito y Padilla, esos eternos paseantes de la ciudad que tenían rictus de senadores romanos con esa manera tan suya de combatir vicios como la prisa, la vulgaridad o el chovinismo.

Hay otro armao sobrino de armao que se casa el 4 de marzo del año que viene con una Macarena. Según las cuentas de Emilio González Ferrín, en 2023 además de ser el centenario de Lola Flores y de la dictadura de Primo de Rivera se cumplen mil años del reino de Sevilla que proclamó el abuelo de Al-Mutamid. Reino milenario, imperio bimilenario con esta Roma andaluza que se enseñorea por las calles de la ciudad, que vuelve cada año por la calle Parras de la carbonería de Luis Astola, de Enrique Pavón, calle donde nació Juanita Reina, el primer fallecimiento célebre de este periódico, que murió el mismo día que el poeta José Agustín Goytisolo. En la basílica recordé el verso más conocido de sus Palabras para Julia: "Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada". Lo mismo pensaba el Concilio Vaticano II de la comunidad cristiana. Por eso habló de Pueblo de Dios, provincia universal.

El traslado de la hornacina a la peana en el altar del hijo de la Virgen produce escalofrío. Esperanza. Con un lado sonriente y otro lloroso. La vida misma. No hay sevillana más universal ni universo más sevillano. Su hijo unido a una palabra que forma parte de la nomenclatura popular de la Semana Santa: Sentencia. El mismo que pedía que no juzgáramos para no ser juzgados. La fe mueve montañas y ayer empezó el Tour de Francia. Entre la Basílica y San Marcos, San Luis de los Franceses, el primo de San Fernando.

En verano empiezan los festivales de teatro en los teatros y anfiteatros que Roma dejó en España. Mérida, Itálica, Tarragona, Ampurias… Con los armaos, la Iglesia en Sevilla es católica, apostólica y romana. Son soldados de Tiberio, pero la cercanía al Señor les ha producido el mismo efecto que al centurión que se convierte en el Evangelio. El capitán de la centuria es Fernando Vaz, joven y diligente. Estar en este trozo de Roma en Sevilla es el sueño de muchos niños. Hay una centuria joven. Un venero de la tradición, un patrimonio casi inmaterial por sus energías espirituales. Heraldos de la Jerusalén del sur. Si por ellos fuera, soltaban a Barrabás. Poncio Pilatos no aparece en la lista de emperadores del libro que editó Padilla, pero es el único nombre propio que sale en el Credo. Y posiblemente en el que se inspiró Lorca para Poncia, la criada de Bernarda Alba.