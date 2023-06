El Hospital Militar 'cierra' por vacaciones

Cerrado por vacaciones. Es el cartel que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha colgado este verano en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, el antiguo Hospital Militar de Sevilla, según denuncian sindicatos y profesionales sanitarios. El plan de vacaciones comunicado esta semana tras la insistencia de los representantes de los trabajadores en el SAS "no tiene precedentes", indican los representantes sindicales consultados por este medio.

Según recoge el documento entregado a los sindicatos, al que ha tenido acceso este periódico, el nuevo centro hospitalario, que funciona acogido administrativamente al Hospital Virgen del Rocío, cerrará más de la mitad de sus camas los meses de julio, agosto y septiembre. En total, 143 de las 234 disponibles.

91 camas disponibles

Así, de las nueve plantas disponibles, sólo quedará abiertas a la hospitalización en general la quinta par, de Medicina Interna, que dispone de 21 camas. A ello se suman seis camas de UCI, de un total de 10. Hay otras tres plantas más que no cierran, la novena, de atención especializada a los lesionados medulares y las de psiquiatría, que conserva sus 26 abiertas sus camas para adultos y cuatro para adolescentes. El resto se deja en reserva, que es el eufemismo con el que la Administración alude al cierre de camas. La situación se mantendrá así desde el 1 de julio hasta la segunda quincena de septiembre cuando volverán a estar disponibles 24 camas de cirugía, con lo que el número de camas funcionantes pasa de 91 a 115. En 2022, el hospital funcionó en verano al 72%, que supusieron el cierre de 60 camas.

Estos números resumen a grosso modo la información aportada por el Sindicato de Enfermería (Satse), UGT, CCOO y CSIF. Desde la Junta argumentan que la programación hospitalaria durante los meses de verano se centra en la "adecuación de las camas disponibles a la ocupación hospitalaria y la programación quirúrgica prevista en cada centro". "Estas previsiones están basadas en antecedentes históricos de demanda asistencial en el periodo estival más reciente, y siempre conllevan la activación de cuantos recursos adicionales fueran necesarios, en caso de que se supere la demanda esperada", añaden.

El SAS insiste en que el Hospital Muñoz Cariñanos forma parte del Hospital Virgen del Rocío y, por tanto, "la organización y gestión del mismo debe valorarse en conjunto puesto que la adecuación de recurso se realiza en función de los datos de presión hospitalaria de todo el complejo y no de los centros hospitalarios de forma independiente".

Con todo, la situación responde, según han contado a este periódico fuentes cercanas al centro hospitalario, al "déficit económico para la contratación de verano". Esa es la explicación que los responsables y cargos intermedios están dando alas plantillas a los profesionales, a los que se les ha indicado que aquellos que estén destinados a las plantas cerradas serán desplazados a los otros hospitales del Virgen del Rocío desde el 1 de julio al 30 de septiembre. Una información que irán recibiendo en los próximos días. Igualmente, sí se les ha comunicado que tienen garantizadas las vacaciones tal y como las habían solicitado. De todo ello se deduce que será con este personal con el que se van a cubrir las vacantes por vacaciones en otras áreas y servicios del centro principal.

La secretaria provincial del Sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla, Reyes Zabala, no da crédito. "Un hospital que lleva más de dos años abierto y aún siguen sin dotarlo de personal y no tiene plantilla estable estructural, que lo que hagan ahora sea cubrir vacaciones cerrando camas y llevándose los profesionales a los otros hospitales, cambiándole las condiciones de trabajo, es inadmisible", sostiene la sindicalista. "Estamos totalmente en contra de este cierre y estamos totalmente en contra de esta gestión", añade y adelanta la convocatoria de una protesta el próximo martes día 27 a las 10:00 horas a las puertas del Hospital General del Virgen del Rocío para manifestar su rechazo a este plan.

CCOO se concentra este viernes en el Muñoz Cariñanos. "El SAS está desmantelando el Hospital Militar, no sabemos si el Presidente de la Junta de Andalucía irá a cerrarlo tres o cuatro veces, como fue a inaugurarlo", sostiene el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Andalucía, Antonio Macías.

El "maltrato" a los profesionales

Los profesionales también están desolados. Denuncian "maltrato continuo" a una plantilla, que, aseguran, "vive continuamente en vilo". "Yo comprendo que cierren camas y alas del hospital en verano porque hay menos personal, pero que lo hagan con previsión de tiempo", afirma una enfermera de una de las alas que cierra que prefiere quedar en el anonimato. Critica que el traslado al resto de hospitales del área sanitaria no les garantice sus turnos ni cadencias. "No nos garantizan poder seguir con los turnos que ya habíamos firmado y con el que nos habíamos organizado familiarmente. Aceptamos y comprendemos que cierren plantas pero no que, con ello, vulneren nuestros derechos", sentencia.

Desde CSIF se hacen eco de estas quejas y destacan que la "indignación" llega también a los "cargos intermedios". "Se están enviando justificaciones relacionadas con el déficit económico para la contratación de verano o que son necesarios los desplazamientos de profesionales para atender las plantas cerradas", destacan.

Su portavoz, Pedro Vida, considera que "la lógica caída de la actividad quirúrgica en época estival justificaría el cierre de camas de cirugía", pero "se cierran plantas enteras, de Medicina Interna e Infecciosos, que actualmente son el alivio del Hospital Virgen del Rocío y de Sevilla en general para disponer de camas y poder ingresar pacientes". "Va a limitar la capacidad de ingresos en el Área Virgen del Rocío y en la provincia de Sevilla en general, provocando la masificación de las Urgencias de Sevilla en verano", añaden.

Cierres en el Virgen del Rocío

El caso del Militar es el más alarmante, pero la jugada se repite en el resto de hospitales. En el Hospital Virgen del Rocío, centro del que depende el Militar y buque insignia de la sanidad pública andaluza, se cerrarán en agosto hasta 130 camas. Afecta a la planta octava sur de cirugía vascular, que cierra completa (15 camas); la séptima sur de cirugía del torax, también completa (14 camas); 12 camas de un total de 23 de la quinta sur de Urología; otras cinco de 12 de la cuarta sur; ocho de 18 en la cuarta norte 2 de Cirugía Cardíaca; las cinco de la cuarta norte 1 de la unidad de sangrantes; 15 de 53 de la tercera sur de cirugía y 24 de 51 de la tercera norte; 24 de 48 de la segunda sur de Medicina Interna; y otras ocho de la primera norte de Tx Renal. Por otra parte, la primera quincena de julio serán 12 las camas que quedarán inoperativas y la segunda 82. Ya los primeros quince días de septiembre se mantendrán cerradas 68.

En el Hospital de Traumatología, los cierres de camas más acusados serán, igualmente, en el mes de agosto. Será entonces cuando la llamada por el SAS reserva de camas afectará a un tercio tanto en hospitalización como en Cuidados Intensivos. El centro dispone de un total de 255 puestos en planta, de las que quedaran inoperativas desde el 1 de agosto hasta el 31, 103 camas, el 34%. En la UCI, de 58 puestos, cierran 16 en ambas quinces, un 27,5% de los puestos habituales. En julio, el cierre de camas afectará a 35 en la primera mitad del mes y 79 en los últimos 15 días. En septiembre, se cierran 46 camas entre el 1 y el 17. La UCI pierde 8 box en la primera quince de julio y otros ocho en la segunda. La misma cifra que cerrará en septiembre. Por su parte, el Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil, no se ve afectado por este plan y sólo mantendrá cerradas las alas en las que se están acometiendo obras de mejora.

Pero no sólo cierran camas, sino también quirófanos y consultas. De las 20 salas quirúrgicas de las que dispone el Hospital General, sólo funcionarán siete en agosto. Es decir, se trabajará al 35%. En julio serán 18 en la primera quincena y 11 en la segunda. Y en septiembre, 16. En cuanto a las consultas en el Hospital de Traumatología, estarán al 65% en agosto, al 70% entre el 16 y el 31 de julio y al 85% en el resto de periodo estival.

Con todo, la planificación que se ha previsto en toda el área sanitaria del Virgen del Rocío contempla que en agosto la suma de camas cerradas entre ambos centros sanitarios superará los tres centenares.

Los representantes de UGT, por su parte, critican la "desinformación" del SAS sobre el plan de sustituciones y contrataciones de verano. En un comunicado, acusan a la Administración sanitaria de "desinformar" por el uso de una maniobra en la que las sustituciones han sido comunicadas, no por personas contratadas, sino por número de jornadas y categorías. "Así evitan que los números pongan en videncia a la Consejería de Salud y los grandes recortes que están y que tendrá graves consecuencias asistenciales y laborales", destacan. En el caso del Virgen del Rocío, lamentan que se contraten este año 90.693 jornadas frente a las 104.176 del año pasado. En el Distrito Sevilla de Atención Primaria, indican que "de 2.000 sólo se sustituyen 194".

"En definitiva, según los complicados cálculos que hay que realizar, no se llega a sustituir ni al 10% del personal que se va de vacaciones reglamentarias, una auténtica barbaridad que evidentemente va a tener graves repercusiones asistenciales", apostilla.

El plan de vacaciones del SAS también afecta al Hospital Virgen Macarena y al Área de Gestión Sanitaria Sur, donde se incluye el Hospital de Valme. Del primero, este periódico no ha podido llegar a los datos de afectación del cierre de camas. En cuanto al segundo, fuentes cercanas al mismo consultadas por este periódico, indican el cierre de 106 camas entre julio y agosto, de las que 17 se corresponden con el área pediátrica. Afectan a la planta quinta izquierda, a las cuarta derecha, octava izquierda y primera izquierda. Por otro lado, se cerrarán 17 camas de Medicina Interna en el Hospital El Tomillar y 10 de Cirugía Mayor Ambulatoria, en agosto.

El plan también contempla en esta área sanitaria la suspensión de toda actividad no urgente en horario de tarde, en consultas externas y los CARE; el cierre de cuatro quirófanos desde el 16 de julio; el cierre de una UCI, ya cerrada desde el día 9 de este mes; y la inoperatividad de una sala de endoscopia digestiva entre julio y agosto.