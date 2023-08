La planta hotelera de lujo crece con un cinco estrellas en Nervión

Desde hace algunos años, los grandes fondos de inversión y las cadenas hoteleras han puesto sus ojos en Sevilla. Y lo han hecho con el objetivo de cubrir un segmento, el de lujo, que hasta no hace mucho era un auténtico talón de Aquiles. Uno de los principales ejemplos de las nuevas aperturas en Sevilla será la protagonizada por el grupo Palladium, que abrirá su primer hotel de la marca urbana Only You tras una profunda remodelación del antiguo hotel Occidental, que se construyó para la Exposición Universal de 1992 al inicio de la avenida Kansas City, junto a la estación de Santa Justa.

La cadena hotelera aspira a que el negocio se convierta en un faro de referencia para el turismo nacional e internacional, así como para el sector de convenciones y congresos. En el proyecto se expone que “está evolución es posible gracias a la liberación de la planta baja, la renovación de la fachada, el rediseño de las salas de eventos, la optimización de las cocinas y zonas comunes, además de una piscina-wellness”.

La idea es que esa planta baja funcione “como un espacio efervescente y lleno de actividad, continuo y versátil siendo el principal objetivo para conseguir que el hotel se perciba como una ampliación de la propia calle invitando a atravesarlo con carpinterías móviles que permitan abrir la planta baja al exterior”. En la memoria se explica que el interior cubierto cuenta con una montera en la zona central del edificio para crear en la planta baja un espacio con gran potencial e intensidad lumínica.

En la cubierta proponen un espacio exclusivo que es percibido como una gran linterna desde el exterior, siendo un punto fuerte de reclamo. Contará con un restaurante-terraza para disfrutar de las vistas del Casco Histórico.

El establecimiento contará con una piscina y un restaurante en la terraza

La planta hotelera de Sevilla ha crecido un 35% en los últimos años en su gama de cinco estrellas y gran lujo, posicionándose como la tercera capital nacional en número de plazas de estos establecimientos por habitantes.

Un proyecto que no se escapará del lujo será el gran hotel de ocho plantas con forma de prisma rectangular y con categoría de cinco estrellas que dominará el paisaje del Guadalquivir a su paso por la antigua fábrica de tabacos. Ya cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo. Se trata de un proyecto presupuestado en 70 millones de euros para levantar un gran edificio hotelero con garaje subterráneo con capacidad para 170 plazas.

Las zonas públicas del hotel: recepción, salones de usos múltiples, restaurante, y aseos públicos se sitúan en torno a un patio con un soportal perimetral. El Spa y el gimnasio contarán con acceso directo e independiente desde la calle. Las dos plantas bajo rasante se destinarán a un gran salón multiusos, zonas de servicio del hotel y el referido garaje para aparcamiento con 160 plazas.