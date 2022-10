Icónica Fest 2022 sigue revolucionando el Otoño en Sevilla

En el hemisferio de este festival, sin igual en la ciudad de Sevilla, hemos podido disfrutar de más de una decena de actuaciones de artistas de diferentes géneros. El gran salto cualitativo de la segunda edición de Icónica Sevilla Fest se muestra en un impresionante cartel artístico que incide en lo mejor del panorama musical actual y de siempre.

Una programación por encima de géneros y estilos que busca la sensación de vivir una experiencia única en un lugar lleno de magia e historia, donde disfrutar de la música en todas sus formas abriéndose a estilos como la electrónica, el minimalismo clásico new-wave, el pop ochentero o las nuevas formas del folk y el jazz, sin renunciar a los gustos más populares y que más calado tienen entre el público, en busca del equilibrio entre la música y los artistas que permanecen en el imaginario colectivo.

Próximos conciertos de Icónica Fest

El Festival contará con la presencia de Zaz, la cantautora francesa conocida por fusionar de manera excelente la canción francesa con el gypsy jazz. Una exploradora musical que transita por caminos entre el folk y el pop entregando canciones plagadas de alegría y delicadeza junto a su guitarra acústica, que llenó de música este idílico lugar el 4 de octubre.

Dentro de la gira mundial de “Diverso”, que está obteniendo un excelente resultado tanto de público como de crítica, Miguel Poveda recalará en la noche del 5 de octubre en la Plaza de España de Sevilla. Hasta este lugar se trasladará el cantaor flamenco para ofrecer un recital donde podrá disfrutarse de temas que han hecho ya las delicias de personas de un sin fin de rincones de toda la geografía mundial en los últimos meses, con el que sin duda es uno de los grandes iconos flamencos del Siglo XXI. “Triana, puente y la Habana”, “El gran varón”, “Patria” o “Padre” serán algunos de esos temas que podrán escucharse entre las torres de la magna construcción de Aníbal González.

Dos noches después, el día 6 de octubre, Sevilla y su Plaza de España se prepararán para acoger a los componentes de IZAL, banda referente de la escena alternativa y pop rock de nuestro país. ICÓNICA Sevilla Fest será parada obligatoria de su tour ‘Hogar’, la gira final que el grupo emprende en común antes de su parón indefinido, siendo esta por tanto una de las últimas fechas para disfrutar del grupo.

En la noche del 12 de octubre, y siendo todo un homenaje a la Exposición Universal de Sevilla de 1992, Hombres G y Seguridad Social, que ya actuaron en aquel icónico marco de La Cartuja, lo harán nuevamente ahora, pero 30 años después, abrazados por las dos torres de la Plaza de España: dos auténticos iconos del rock and roll y el pop rock de los años 80, que harán revivir en Sevilla sentimientos musicales de diversas generaciones. Se da la circunstancia de que este concierto sucederá en la misma noche que, 30 años antes, ponía su punto y final la Expo92.

Como apuesta para los últimos días del Festival, Icónica presenta artistas nacionales que unen la juventud incipiente de Rigoberta Bandini, con la trayectoria y sapiencia musical de Juanito Makandé, y un especial guiño a Sevilla y sus artistas co nel afamado grupo Fondo Flamenco.

En el caso de Paula Ribó, internacionalmente conocida por su paso por el mundo eurovisivo como Rigoberta Bandini, con tan solo 31 años ha conseguido posicionarse como una de las cantantes más aplaudidas del panorama nacional actual, que hará vibrar de emoción al público de la Plaza de España el próximo 13 de octubre, con un show desprejuiciado y sincero, cargado de canciones que son ya casi un himno, como ‘Ay, mamá’, ‘Perra’ o ‘Too Many Drugs`.

En la noche del 14 de octubre nos sorprenderá Juanito Makandé, un artista que siempre se muestra sobre el escenario “a corazón abierto”, independiente, auténtico y libre. Este es el artista que canción a canción, poema a poema, se ha ganado el reconocimiento de público, prensa y profesionales y que actuará en Plaza de España en la que se será la fecha más importante de su carrera, dado que será la noche de su despedida de los escenarios.

Para poner el broche de oro musical a Icónica Sevilla Fest, el 15 de octubre encontraremos a Fondo Flamenco, un grupo cuya música es todo un icono para centenares de personas que han crecido con la misma. Por ello, y con la a premisa de que siempre un artista hispalense tenga cabida entre los conciertos a vivir en cada edición, ICÓNICA ha apostado por este grupo para ser quien cierre su cartel de 2022. Después de 10 años de silencio, el grupo ha vuelto a reunirse para «La última cita», una gira con la que están recorriendo los más importantes recintos del país. Con ella llegan hasta la Plaza de España de Sevilla, siendo esta una de las últimas oportunidades para disfrutar del trío artístico.

En The Village encontramos las propuestas gastronómicas de Icónica: El Mercado Gourmet con cinco puestos (Casa Robles de tapas sevillanas; Placentines como freiduría; Tía Consuelo, para la tortilla española; Bacao, al briocherie; y Lark Gastronomía, una hamburguesería gourmet) y el Restaurante 1929, una nueva apuesta gastronómica que hace honor al primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Conciertos celebrados de Icónica Sevilla Fest

ICÓNICA Sevilla Fest 2022 arrancaba su calendario de conciertos el 16 de septiembre, con uno de los directos más reclamados de la escena electrónica mundial: El afamado productor y DJ alemán Paul Kalkbrenner.

Un día después, la Plaza de España acogió a C.Tangana, la gran figura actual del pop de nuestro país es un experto en combinar códigos y estilos para mostrarlos en un formato inspirador y festivo con una cuidada puesta en escena cinematográfica. Hasta Sevilla llegó, habiendo hecho ya sold out, con distintos temas de su disco “El madrileño”, una oda a la tradición de la música española y la iberoamericana, actualizada con elementos urbanos y electrónicos.

50 CENT, el rapero, empresario, actor y productor de Queens (Nueva York) Curtis James Jackson III, conocido en el mundo de la música como 50 CENT, ofrecía el 22 de septiembre en Sevilla su único concierto confirmado en nuestro país.

Del 23 al 25 de septiembre se aglutinaban un trío de nombres eclécticos con la categoría de leyendas. ICÓNICA Sevilla Fest, y por ende la Plaza de España de Sevilla, ha sido el escenario escogido por una de las bandas de los 80, que sigue en activo, como es Culture Club, para ofrecer su único concierto en España en 2022. El grupo británico liderado por el iconoclasta Boy George es una referencia por su original manera de combinar estilos tan dispares como el new wave, pop y soul, con el reggae, calypso, salsa o country buscando siempre la faceta más alegre y bailable de la música.

Otra de las citas más destacadas y marcada en rojo en el calendario por los amantes del rock más clásico, fue la del 24 de septiembre con Deep Purple. Esta banda, con decenas de temas por bandera como “Smoke on the Water”, “Lazy”, “Burn”, “Lick it up” o “Highway Star”, está considerada como una de las pioneras del hard rock y precursoras del sonido heavy metal aunque a lo largo de los años hayan incorporado elementos del rock más psicodélico, progresivo y sinfónico.

Tanta energía merecía un punto de calma y reflexión que llegaba de la mano del compositor de música neoclásica minimalista Ludovico Einaudi el pasado domingo 25 de septiembre. Un artista sin corsés creativos que le convierten en un músico curioso y abierto a la experimentación. En sus obras, que incluyen bandas sonoras para películas como la oscarizada Nomadland, crea una mezcla de sonidos vanguardistas junto a melodías ancestrales, desde el jazz y el rock hasta la música contemporánea. Una experiencia para encontrar catarsis a través de su destreza al piano.

La considerada como “madrina del punk”, y sin duda, una de las grandes apuestas de esta segunda edición, era Patti Smith el 26 de septiembre, que hizo resonar, junto a su banda, éxitos absolutos y unidos por el imaginario común a su voz, como ‘Gloria’ o ‘Because the night’.

La cantautora y compositora Rozalén es uno de los grandes nombres femeninos de esta edición. Cautivaba con sus canciones plagadas de sensibilidad y conciencia social el 28 de septiembre, fecha donde además, un año atrás, la artista ganaba un Goya gracias a la canción ‘Que no que no’,

El día 30 de septiembre era el turno de “Kase.O -Jazz Magnetism”, el proyecto y disco común que sacaron a la luz en 2011 Kase.O con Dani Comas, Dani Domínguez, Hugo Astudillo (Escandaloso Xpósito), Juan Pablo Balcazar y Juan Berbín. Se unen años más tarde, en su 10º aniversario, para celebrar uno de sus últimos conciertos en España.

En Icónica no faltó uno de los autores indispensables del panorama rock español del Siglo XXI, Leiva, gracias a un estilo personal y fiel a sí mismo que ha hecho de su música una auténtica referencia tanto en España como en Latinoamérica. Su atinada chispa compositiva y la magia que desprende sobre los escenarios, llegaba a la Plaza de España de Sevilla el 1 de octubre, dando así en Sevilla punto y final a su gira 2022 en España.