Indignación entre los pediatras tras quedar fuera del complemento de continuidad asistencial del SAS

El Sindicato Médico Sevilla y la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap) denuncian que la Junta "margina" a los pediatras al excluirlos del nuevo complemento de continuidad asistencial, que ha sido destinado únicamente a los médicos de familia.

Este complemento ya se aplica en hospitales desde 2006 y desde 2007 debería haberse puesto en marcha en Atención Primaria, pero no ha sido hasta ahora cuando, después de todos estos años, se ha autorizado. En la práctica consiste en que en aquellos centros de salud con demoras y en los que su dirección oferte esas continuidades asistenciales, los médicos de familia que de forma voluntaria lo soliciten podrán hacer, como máximo, dos tardes al mes, es decir, 10 horas, de forma retribuida con 43,77 euros la hora de prolongación. Un gran avance el ahora alcanzado, pero en el que los pediatras no están incluidos.

"Después de 15 años de lucha e insistencia por parte de nuestra organización nuestra satisfacción no puede ser completa. Hemos esperado mucho y evidentemente este acuerdo va a beneficiar a muchos compañeros, pero es también una realidad que se ha marginado a otra parte importante de la Atención primaria", lamenta el Sindicato Médico en un comunicado. "No podemos entender que se pretenda potenciar una atención primaria en estado crítico obviando a buena parte de los facultativos que prestan su labor asistencial en este nivel. ¿Son los niños menos pacientes por ser más pequeños? ¿Acaso no presenta la consulta de pediatría demora o tiene épocas de alta frecuentación?", se preguntan.

También desde la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap) han alzado la voz para defender sus derechos y los de los menores y han pasado a la acción a través del envío de una carta abierta dirigida al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que tachan la medida de "gravísima discriminación" y "atentado contra el principio de equidad", por lo que le solicita que actúe.

"Esperamos que usted intervenga directamente para corregir lo que creemos entender son errores cometidos por la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud y no corregidos por la Consejería de Salud y Familias", indica el escrito en el que la AndAPap le solicita que dé instrucciones para que "se corrijan a la mayor brevedad posible". "No sólo le pedimos esto como pediatras de atención primaria. Se lo pedimos como padres y, muchos de nosotros, abuelos, del futuro de nuestra sociedad", añade el escrito.