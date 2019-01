El abogado Joaquín Moeckel limpia el rótulo de la calle dedicada al torero Manolo Vázquez

Tal y como hizo cuando mancharon de pintura la estatua de Curro Romero, Joaquín Moeckel, abogado de numerosos toreros, ha limpiado esta tarde el rótulo de la calle dedicada el torero Manolo Vázquez en San Bernardo, que había sido objeto de un acto vandálico.

Los autores de este acto han tapado con pintura roja el nombre de "torero", como publicó este periódico el pasado viernes. Moeckel, ante la "pasividad" de los servicios de limpieza municipales, se ha vuelto a adelantar para adecentar el letrero: "La noticia salió ayer, pero la noticia es de antes. Como he visto que no han hecho nada he cogido mi escalera, mis trapos y mi disolvente y me he ido con Manolo Vázquez, hijo del torero, a limpiarlo".

Moeckel, que recibió una reprimenda del Ayuntamiento cuando tomó la iniciativa de limpiar la estatua de Curro Romero, se pregunta ahora si volverán a criticarlo: "Espero que no me digan ahora que los líquidos son corrosivos o que soy muy rápido. Lo que hay es que preguntarse cuántos días hay que esperar para que lo limpien".

El abogado también ha denunciado que otro letrero que hay en la misma calle está parcialmente tapado por unas pegatinas antitaurina. "No las he quitado porque no tenía una cuchilla", ha concluido.