José Luis Sanz se compara con El Pali y Silvio

A José Luis Sanz, candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, se le conocen por dos singularidades: su buena gestión como alcalde de Tomares y su seriedad. Hasta en los carteles publicitarios de esta precampaña le cuesta sonreir. Lo más: una inclinación de uno de los extremos de los labios. Sanz no lo niega, incluso es capaz de explicarlo con cierta majale: para ser alcalde, no hace falta ser gracioso.

Por si alguien piensa que soy serio…🤣🎙️Recordando esta divertida entrevista que me hicieron los amigos de @RadioNopuedeser con @RocioVicente_ , @LuisMarquezP y @rancio @JulioMG pic.twitter.com/oRo4fZPcHI — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) February 5, 2023

José Luis Sanz ha popularizado ahora sus razones en la red social TikTok, una de las de perfil más jóvenes, la que sólo se nutre de videos. Lo que se ve es un trozo de la entrevista que el programa No puede ser, de Radio Sevilla, le hace a Sanz. "No es que yo sea serio, sino que me tomo las cosas en serio", afirma de su gestión municipal. Y apunta, con toda razón, que Sevilla también está hecha de serios populares, como El Pali o el rockero Silvio.

José Luis Sanz afronta una campaña contra el actual alcalde socialista, Antonio Muñoz. Los sondeos de ambas partes dan muy igualados a los dos aspirantes, tanto que serán los aliados de izquierda del PSOE y la derecha del PP los que terminen por inclinar la balanza.