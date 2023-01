José Luis Sanz es elegido por unanimidad como candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla

El comité electoral provincial del Partido Popular de Sevilla aprobó este miércoles por unanimidad proponer a José Luis Sanz como candidato a la Alcaldía de Sevilla. En la primera reunión mantenida por el comité que preside Juan Bueno, y dentro de las competencias del mismo, se acordó la elaboración y propuesta de la candidatura municipal al Ayuntamiento.

Los populares señalan que el comité electoral provincial es el órgano competente para todos los asuntos relativos a la confección de las candidaturas en su ámbito territorial. En el comité de campaña, el cargo de coordinador de campaña lo ostenta el secretario general del PP sevillano, José Ricardo García Román, mientras como coordinadora adjunta y responsable de organización y equipos electorales está la diputada nacional Sol Cruz Guzmán; y como coordinador adjunto y responsable de argumentarios y programas está el ex concejal capitalino José Miguel Luque.

En este comité figuran otros tantos puestos, con María José Rodríguez Gavira como responsable de candidaturas y listas electorales, la edil de Tomares Lola Vallejo responsables de la capital y sus distritos, o el edil Rafael Belmonte como responsable de la asesoría jurídica.

En el caso del comité electoral, el presidente es Bueno y como vocales figuran el ex edil hispalense Ricardo Villena, Teresa Anguas, el ex subdelegado del gobierno Ricardo Gikl Toresano, la ex presidenta del partido Amalia Gómez, el edil de Carmona Antonio Herrero y Pilar Pasadas, del PP de Lora del Río. Un “equipo preparado y engrasado que aportará a todos los candidatos experiencia, gestión y apoyo para solventar los problemas de los ciudadanos en todos los municipios sevillanos”, según el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, quien señaló que el partido ofrece a la provincia “un gran proyecto político sin etiquetas”.