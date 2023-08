José Luis Sanz tumba la concesión de los dos quioscos de hostelería en el Paseo del Cristina

La pérgola del Paseo del Cristina seguirá dando sombra al peatón y no acogerá dos establecimientos hosteleros. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este lunes que “el nuevo gerente de Urbanismo firmó el decreto de revocación de la concesión para que no se puedan construir los quioscos previstos en las pérgolas de los Jardines del Cristina el pasado 28 de julio, adoptando medidas cautelares para que no se pueda utilizar el espacio por el concesionario”.

El alcalde de Sevilla ha explicado que “el pasado 15 de junio, dos días antes de que nuestro Gobierno tomara posesión, el anterior gerente de Urbanismo concedió una licencia por decreto para la construcción de unos quioscos bajo las pérgolas del Cristina, estando el gobierno anterior en funciones y sin pasar ni siquiera por comisión ejecutiva”; y ha añadido que “este ha sido otro de los inconvenientes que el nuevo gerente se ha encontrado cuando llegó a Urbanismo el pasado 29 de junio”.

Sanz ha destacado que, “a pesar de la licencia otorgada por Muñoz dos días antes de irse, los quioscos no se van a construir porque hemos revocado la concesión basándonos en la potestad discrecional por razones de interés público que tiene la administración, construyéndola sobre un criterio de oportunidad en el que el nuevo equipo de Gobierno quiere liberar el bajo de las pérgolas para darle continuidad a un espacio de sombra, en coherencia con los proyectos que se van a poner en marcha para los puentes de la ciudad, entre ellos el de San Telmo”; y ha añadido que “todo ello tras evaluar las necesidades de evacuación y rescate del espacio por los servicios de emergencia”.

De esta manera, José Luis Sanz ha resaltado que “instalar quioscos en esas pérgolas no es coherente ni beneficioso para la ciudad, es un proyecto que elimina sombra, además de espacio para el peatón”; y ha indicado que “así gestionaba el urbanismo de nuestra ciudad el exalcalde y delegado de Urbanismo, concediendo licencias por decreto, estando en funciones, para la construcción de quioscos sin importarle el espacio ni el entorno”.

Por último, el alcalde de Sevilla ha asegurado que “bajo ningún concepto permitiré este modus operandi de Muñoz. No paralizaremos proyectos, pero en la Gerencia ahora se trabaja con control, seriedad, rigor y gestionando con eficacia y eficiencia”; y ha añadido que “en mi equipo de gobierno sí se estará pendiente de lo que se haga en la ciudad, sí se revisarán los proyectos, se controlarán los mismos y se mirará por el bien de todos los sevillanos”.