La Junta incumple el convenio de financiación de la línea 3 del Metro

La Junta de Andalucía ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas que sigue a la espera del Estado para firmar el convenio de la financiación de la línea 3 de Metro. Algo que aún no es posible debido a que los técnicos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no han terminado de redactar el expediente. El gobierno andaluz no hizo los deberes.

En una respuesta parlamentaria del pasado 25 de noviembre a la solicitud realizada por el grupo socialista, la consejera Marifrán Carazo reconoce que “aún no está finalizado el expediente”. Los socialistas lamentan que siga sin saberse cuál será la aportación económica de la Junta que saldrá de su presupuesto y que el popular Juanma Moreno haya cumplido antes con otras ciudades andaluzas como Granada y Málaga.

El pasado 1 de junio, el Ministerio remitió a la Junta la propuesta del borrador en el que se trabaja en la actualidad, que la Consejería remitió a Madrid tres horas después aceptando todos los términos (Junta y Estado se comprometen a financiar la totalidad de la inversión aportando cada administración el 50% de la inversión a través de sus presupuestos) e introduciendo sólo una matización para que el gobierno andaluz pueda utilizar en su 50% fondos estructurales (fondos europeos Feder) que están en sus presupuestos anuales. El coste estimado de las obras es de 1.045 millones de euros,

El tramo Norte de la Línea 3 del Metro conecta el barrio de Pino Montano con Prado de San Sebastián e incluye el paso por cuatro importantes centros sanitarios de la ciudad: el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora. Se recorrerá en 18 minutos y dispondrá de doce estaciones en el itinerario: Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Macarena, Capuchinos, María Auxiliadora, Puerta Carmona, Jardines de Murillo y Prado de San Sebastián.

La población estimada que cubrirá esta línea de manera directa es de 120.000 habitantes, con una previsión de explotación de 13,3 millones de usuarios al año. Además, contempla una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 982 toneladas al año, gracias a la disminución del tráfico rodado por la ciudad.