Koker, la marca de las ‘celebrities’, sigue su expansión e inaugura segunda tienda en Sevilla

El nuevo establecimiento se situará en la calle Lineros, 26, a pocos pasos de su primera tienda en la famosa calle Sierpes. La cantante Rosa López amenizará la inauguración de esta nueva tienda con su presencia. Con un recorrido in crescendo desde su fundación en 2014, Koker ha sabido destacar como la firma de referencia de los rostros más populares de la televisión, así como de personalidades del mundo cultural y social, ganándose un lugar de honor en el universo de redes sociales como Instagram. Su inconfundible sello radica en la tendencia puntera de sus prendas, la originalidad de sus diseños y la calidad inigualable que ofrecen a precios sorprendentemente asequibles. La marca no solo se enorgullece de estas prendas, sino también de su modelo de negocio. Con colecciones que rotan semanalmente y una política de limitar las unidades por diseño, Koker garantiza exclusividad.

No obstante, no solo las estrellas del espectáculo han puesto sus ojos en esta firma; también los estilistas más reputados de programas televisivos y cantantes eligen sus creaciones. Y es que Koker no se limita a ser una simple marca de ropa; es un estilo de vida, una declaración y, sobre todo, una experiencia. Una de las grandes fortalezas de Koker es su constante renovación. La marca lanza colecciones frescas y novedosas con regularidad, asegurando que sus clientas siempre tengan algo nuevo y emocionante que esperar. Sin embargo, a diferencia de muchas otras marcas, Koker mantiene una exclusividad distintiva: envían un número limitado de prendas por modelo. La idea detrás de esta estrategia es simple pero efectiva: cada mujer es única, y su vestimenta debe reflejarlo. En Koker, no se trata solo de seguir la moda, sino de llevarla con personalidad y carácter. Koker no es una marca que simplemente “viste” a las mujeres; es una marca que las “entiende”. Las creaciones están diseñadas para mujeres reales, no sólo para modelos de pasarela. Tienen en cuenta la diversidad de cuerpos y estilos, permitiendo a todas las mujeres sentirse bien y poderosas con sus elecciones de vestuario.

Uno de los aspectos más destacados de Koker es su atención al cliente. Todo el personal de la tienda recibe una formación especializada en “personal shopper”, garantizando así que cada cliente reciba una asesoría personalizada, adecuada a sus necesidades y deseos. Koker no sólo se preocupa por cómo lucen sus clientas, sino por cómo se sienten. El objetivo es realzar la imagen de cada mujer, ofreciendo consejos sobre cómo destacar sus mejores rasgos y ocultar sus inseguridades. “En Koker diseñamos prendas versátiles pensadas para mujeres como tú: Auténticas, naturales y únicas. No vestimos solo a maniquíes.”

Compromiso con la calidad

Mientras que la globalización ha permitido que la producción de prendas se disperse por todo el mundo, Koker ha tomado la decisión estratégica de mantener sus raíces firmes en Europa. Con colecciones producidas principalmente en Italia, Francia y España, la marca garantiza no solo calidad, sino también una conexión con las tradiciones y tendencias europeas. Esta elección, sumada a su rápida rotación de diseños, se traduce en prendas frescas, actuales y con un sello distintivo.

‘Total look’

Pensando en las necesidades y el ritmo acelerado de la vida diaria, Koker ofrece el concepto de Total Look. Conjuntos armónicos y estilizados que integran dos o tres piezas, eliminando la preocupación de cómo combinarlas. Una solución práctica para aquellas personas que buscan lucir impecables sin invertir tiempo extra en la elección del outfit perfecto.

En España, las tiendas de Koker están estratégicamente ubicadas en ciudades clave como Alcoy, Alicante, Badajoz, Bilbao, Gijón, Granada, Madrid, Marbella, Oviedo, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia, Vitoria y Zaragoza, entre otras. Además, su presencia internacional se extiende con tiendas en Perpignan, Francia, y las ciudades portuguesas de Chaves y Tomar.

El evento de inauguración en Sevilla promete ser un acontecimiento destacado en el calendario de la moda. Contará con la presencia de la reconocida cantante Rosa López y se espera una gran afluencia de público y personalidades del mundo del espectáculo y la moda.Este nuevo establecimiento es una clara señal de que Koker no tiene intención de detener su expansión. Su éxito y crecimiento constante son un testimonio de la visión de su directora creativa, Priscilla Ramírez, y de su capacidad para conectar con las necesidades y deseos de mujeres reales de todo el mundo. Puedes conocer más información en www.koker.es